“La Cultura con la C maiuscola” è il mito da sfatare per il Festival dei Luoghi Comuni 2026

Mercoledì 21 ottobre 2026, a Cuneo, prenderà il via l’ottava edizione del Festival dei Luoghi Comuni con incontri, laboratori, giochi e conferenze spettacolo che coinvolgeranno diversi spazi della città fino a domenica 25 ottobre. L’evento, organizzato e curato dall’associazione culturale Cuadri Ets, è un’occasione di confronto critico e partecipativo che invita ad analizzare e mettere in discussione semplificazioni e stereotipi legati alla realtà sociale, geopolitica e culturale.

Il tema dell’edizione 2026 è “La cultura con la C maiuscola”, esplorato nei diversi appuntamenti con varie declinazioni dalla lingua all’arte, dalla cucina alla geopolitica, coinvolgendo relatori di rilievo e partner nazionali. Confermati gli ospiti più affezionati del festival, come Limes, Topolino e RaiNews24, con tanti nomi nuovi e collaborazioni che arricchiranno il dialogo con contributi specialistici e stimolanti, a partire dalla città di Forlimpopoli con la Fondazione Casa Artusi, centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione. Il programma completo del festival è disponibile sul sito internet www.festivaldeiluoghicomuni.it.

“Anche quest’anno il Festival dei Luoghi Comuni parte dall’ambizione di mettere in discussione ciò che diamo per scontato e di guardare alla realtà da prospettive diverse – spiega Andrea Borri, presidente dell’associazione culturale Cuadri Ets -. Il tema ‘La cultura con la C maiuscola’ ci invita a interrogarci proprio sul significato di cultura e su chi abbia il diritto di definirla tale. Il cruciverba, scelto come immagine di questa ottava edizione, ne è una rappresentazione concreta: un’espressione della cultura popolare che, come molte altre, contribuisce a costruire linguaggi, relazioni e significati condivisi. Il festival è pronto anche quest’anno a sfatare miti e semplificazioni, partendo dalla nuova città ospite, Forlimpopoli, e aprendosi a letture diverse grazie al contributo di ospiti che affronteranno il tema attraverso la linguistica, la psicologia, la divulgazione scientifica, la satira, l’arte contemporanea e tanto altro. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie alle persone più curiose e appassionate, perché mettere in discussione un luogo comune può essere anche un modo per scoprire qualcosa di nuovo”.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale CUADRI ETS realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo, il sostegno di Banco Azzoaglio e il patrocinio della Provincia di Cuneo e di Fondazione Casa Artusi.