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Eventi | 09 ottobre 2026, 09:34

“La Cultura con la C maiuscola” è il mito da sfatare per il Festival dei Luoghi Comuni 2026

Da mercoledì 21 a domenica 25 ottobre l’ottava edizione del Festival organizzato e curato dall’associazione culturale Cuadri Ets

Lo sceneggiatore di Topolino Blasco Pisapia in un incontro con le scuole nelle scorse edizioni

Lo sceneggiatore di Topolino Blasco Pisapia in un incontro con le scuole nelle scorse edizioni

Mercoledì 21 ottobre 2026, a Cuneo, prenderà il via l’ottava edizione del Festival dei Luoghi Comuni con incontri, laboratori, giochi e conferenze spettacolo che coinvolgeranno diversi spazi della città fino a domenica 25 ottobre. L’evento, organizzato e curato dall’associazione culturale Cuadri Ets, è un’occasione di confronto critico e partecipativo che invita ad analizzare e mettere in discussione semplificazioni e stereotipi legati alla realtà sociale, geopolitica e culturale.

Il tema dell’edizione 2026 è “La cultura con la C maiuscola”, esplorato nei diversi appuntamenti con varie declinazioni dalla lingua all’arte, dalla cucina alla geopolitica, coinvolgendo relatori di rilievo e partner nazionali. Confermati gli ospiti più affezionati del festival, come Limes, Topolino e RaiNews24, con tanti nomi nuovi e collaborazioni che arricchiranno il dialogo con contributi specialistici e stimolanti, a partire dalla città di Forlimpopoli con la Fondazione Casa Artusi, centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione. Il programma completo del festival è disponibile sul sito internet www.festivaldeiluoghicomuni.it.

“Anche quest’anno il Festival dei Luoghi Comuni parte dall’ambizione di mettere in discussione ciò che diamo per scontato e di guardare alla realtà da prospettive diverse – spiega Andrea Borri, presidente dell’associazione culturale Cuadri Ets -. Il tema ‘La cultura con la C maiuscola’ ci invita a interrogarci proprio sul significato di cultura e su chi abbia il diritto di definirla tale. Il cruciverba, scelto come immagine di questa ottava edizione, ne è una rappresentazione concreta: un’espressione della cultura popolare che, come molte altre, contribuisce a costruire linguaggi, relazioni e significati condivisi. Il festival è pronto anche quest’anno a sfatare miti e semplificazioni, partendo dalla nuova città ospite, Forlimpopoli, e aprendosi a letture diverse grazie al contributo di ospiti che affronteranno il tema attraverso la linguistica, la psicologia, la divulgazione scientifica, la satira, l’arte contemporanea e tanto altro. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie alle persone più curiose e appassionate, perché mettere in discussione un luogo comune può essere anche un modo per scoprire qualcosa di nuovo”.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale CUADRI ETS realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo, il sostegno di Banco Azzoaglio e il patrocinio della Provincia di Cuneo e di Fondazione Casa Artusi.

c.s.

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