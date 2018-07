Saluzzo, la Lega non si presenta al confronto sugli stagionali. Gribaudo (PD): "Brutta pagina per la politica"

"In questi anni ho ricevuto molti inviti da parte di sindaci con cui non sempre la si pensava allo stesso modo. Ho sempre risposto, anche quando non potevo esserci, ma come possono testimoniare alcuni di parte politica avversa non mi sono mai sottratta né al confronto né alle questioni più difficili. Invece noto una grossa novità in questa legislatura: la Lega, quella che una volta si presentava ovunque, ora parla solo di sbarchi ma non si presenta laddove ci sono problemi anche complessi da affrontare." Lo scrive sul suo profilo Facebook la deputata cuneese, Chiara Gribaudo, in riferimento all'incontro svoltosi questa mattina (lunedì), in Comune a Saluzzo, tra i consiglieri comunali della Città ed i parlamentari del Cuneese per fare il punto sulla complessa situazione dell’accoglienza dei migranti stagionali.

Prosegue la deputata dem: "Stamattina all’incontro convocato dal sindaco Mauro Calderoni a Saluzzo, per parlare della situazione degli stagionali della frutta, la Lega non si è presentata. Ora, su temi come questo speculare e fare demagogia è facile e ragionare molto più difficile: parte dell’opposizione in Comune, purtroppo, ha scelto la prima soluzione. Io invece sono uscita da quell’incontro con qualche elemento nuovo per svolgere il mio ruolo da parlamentare. Personalmente ritengo che sul tema dei flussi migratori per lavoro si debba fare molto di più, ma quando il governo afferma di voler ammorbidire la legge contro il caporalato, la loro visione sul tema diventa incomprensibile. Per me è chiara: sulla lotta ai caporali non si possono fare passi indietro."

"Come ho avuto modo di dire stamattina - conclude la deputata dem - abbiamo visto una brutta pagina della politica. Non perché ci siamo scontrati sui problemi con posizioni legittimamente differenti, ma perché le forze politiche che oggi governano non si sono presentate. Non ho mai inteso così lo spirito di servizio che deve animare chi ha l’onore e l’onere di stare nelle istituzioni. Una brutta pagina, perché prima ancora della politica è mancata l’educazione e il rispetto per chi fa amministrazione civica nei nostri territori confrontandosi con problemi molto più grandi di quelli di sua stretta competenza. Problemi, di cui le forze di governo dovrebbero farsi carico con meno propaganda e più responsabilità."