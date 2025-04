L’imprenditrice Roberta Ceretto entra nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT

Nel corso della seduta tenutasi ieri, lunedì 14 aprile, a Torino, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, riunitosi sotto la presidenza di Anna Maria Poggi, ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e ufficializzato la nomina dei sei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: Claudio Albanese, Paola Casagrande, Roberta Ceretto, Enzo Pompilio D’Alicandro, Luca Settineri e Luisa Vuillermoz.

L’imprenditrice Roberta Ceretto, proveniente da una storica famiglia di vignaioli delle Langhe, era stata nominata nell’aprile del 2024 nel Consiglio di Indirizzo in rappresentanza della Provincia di Cuneo e il suo ingresso nel CdA della terza Fondazione di origine bancaria italiana per entità del patrimonio non può che rendere orgoglioso l’ente che l’ha designata.

Oltre a congratularsi con lei, il Presidente ed i Consiglieri della Provincia rivolgono alla dottoressa Ceretto l’augurio di buon lavoro, sicuri che il suo impegno e le sue competenze le permetteranno di raggiungere traguardi importanti, a vantaggio di tutto il nostro territorio per il quale ha sempre dimostrato un’attenzione e un attaccamento particolari.