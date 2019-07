I segreti del successo di Cattelan sul palco di Collisioni: “Non chiamatemi presentatore”

Chiamarlo presentatore sarebbe limitante, fuori dal tempo. Alessandro Cattelan, come dimostra lo straordinario successo di Epcc, primo programma "autoreferenziale" dello showman, il 39enne di Tortona è un performer a tutti gli effetti, a 360°. "Non chiamatemi presentatore, mi sono sempre ispirato a persone che sul palco fanno qualcosa" racconta. A chi gli potrebbe obiettare di sapere fare tutto, ma di non eccellere in nulla, Cattelan risponde: "Sapere fare tante cose male, se le metti insieme qualcosa di buono lo tiri fuori" .

L'ultimo step di una carriera in costante ascesa è senza dubbio E Poi C'è Cattelan, programma innovativo in onda su Sky in grado di portare negli studi dell'emittente televisiva ospiti d'eccezione. "Mi dicevano che in Italia non ci sono grandi ospiti, che gran cazzata" sostiene Cattelan, che racconta come l'ispirazione ai Late Show americani sia evidente: "Mi piace coinvolgere l'ospite, cercando l'aneddoto e la curiosità. Non deve dire ciò che ha detto in precedenza ad altri media". Nonostante un programma di per sé autoreferenziale, Epcc mette al centro della puntata proprio l'ospite e non il conduttore.