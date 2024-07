Quattrocento ragazzi a Pratavecchia per l’annuale Giornata di fraternità degli oratori

Erano in quasi 400 ragazzi, in una giornata bellissima ed all’insegna di un particolare vivere insieme. Martedì 9 luglio le Estate Ragazzi legate alle Parrocchie ed ai Comuni della bassa Valle Maira si sono date appuntamento a Pratavecchia, in occasione dell’annuale Giornata di fraternità degli oratori.



Al mattino grande gioco sotto forma di caccia fotografica e nel pomeriggio 12 giochi a stand, in cui si sono fronteggiate 24 squadre in campo. Ed ancora altri bellissimi giochi ed il pranzo, occasione di convivialità. Ad essere coinvolti i bimbi delle elementari, i ragazzi delle medie e i giovani animatori delle estate ragazzi di Villar/Morra, Prata/Monastero, Dronero e Roccabruna.



Per l‘importante occasione ha tenuto ad essere presente il vescovo di Saluzzo, Mons. Cristiano Bodo, che ha trascorso l’intera giornata con i giovani. Sulla fede e su come è nata la sua vocazione è stato il discorso rivolto durante la preghiera finale a conclusione della giornata, che più di tutto ha voluto essere esempio concreto e messaggio di vita per i ragazzi. Per Monsignor Bodo la vocazione è stata quel qualcosa che ha fatto la differenza, l’accorgersi molto presto, a soli 3 anni d’età facendo il chierichetto e grazie all’esempio del suo parroco, di voler servire Gesù. Una vita così, di consapevolezza e grande fede.



Con lui anche i don della fraternità: don Enzo, don Carlo, don Gion e don Marco. La giornata ha visto inoltre presenti il sindaco di Dronero Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo il sindaco di Roccabruna Livio Acchiardi ed il sindaco di Villar Stefano Ribero.