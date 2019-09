Coldiretti Cuneo: è boom di prodotti agricoli biologici

Al crescere della domanda di alimenti di qualità, salubri e attenti all’ambiente, cresce la produzione biologica da parte delle aziende agricole cuneesi, ma non solo.

L’agricoltura italiana è sempre più bio e sarà protagonista dal 6 al 9 settembre alla 31esima edizione del SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma nel quartiere fieristico di Bologna, dove arriverà per la prima volta il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologici italiani provenienti da tutta la Penisola. All’iniziativa, di Coldiretti e Campagna Amica, prenderanno parte anche aziende cuneesi, pronte a portare a Bologna il meglio delle loro produzioni bio.

Nelle campagne piemontesi sono oltre 30.000 gli ettari coltivati con metodo biologico e le produzioni riguardano soprattutto colture da foraggio, prati, cereali, frutta e vite. Molto richiesto a livello internazionale è il vino biologico piemontese che, anche quest’ anno, ha visto un aumento dell’export, oltre che delle richieste interne.

Soltanto nella Granda, sono un migliaio le aziende certificate biologiche. “Si tratta della conferma che sta avvenendo una svolta green dell’agricoltura italiana che detiene il maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario - spiega il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo -. Per far conoscere e diffondere le eccellenze bio del nostro territorio è molto importante l’attività messa in atto da Coldiretti che, attraverso Terramica, l’Associazione dei produttori biologici più grande a livello regionale con oltre 500 soci iscritti, promuove il biologico e le produzioni locali”.

L’invito di Moncalvo ai consumatori è di “verificare sempre la veridicità dei prodotti biologici per evitare inganni, accertandosi che ci sia il marchio specifico che identifica le produzioni biologiche italiane”.

Al SANA le aziende agricole bio cuneesi saranno al padiglione 30, stand da A/2 - A/24 - B/9 - C/1 - C/23, all’interno del più grande mercato degli agricoltori mai realizzato a questo Salone con fattorie sociali, laboratori didattici per i bambini e l’orto biologico, sinergico e biodinamico per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla sana alimentazione.