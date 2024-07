Polizia Stradale blocca veicolo che stava viaggiando contromano sulla A6 Torino-Savona [VIDEO]

La notte del 3 luglio, alle ore 1.30 circa, giungeva al Centro Operativo Polizia Stradale di Torino la segnalazione di una vettura che stava percorrendo contromano la carreggiata direzione nord dell’Autostrada A6.

La comunicazione veniva immediatamente inoltrata alle pattuglie della Polizia Stradale di Cuneo che si mettevano alla ricerca del veicolo.

Nel percorrere il tratto tra Marene e Fossano in direzione Savona i poliziotti notavano nella carreggiata opposta un Fiat Doblò che, anziché procedere nella direzione Torino, viaggiava nella loro stessa direzione schivando i veicoli che sopraggiungevano.

Le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bra e di Mondovì attivavano quindi le procedure di emergenza previste in questi casi, azionando sirena e lampeggianti nel tentativo di attirare l’attenzione del veicolo contromano.

Dopo alcuni chilometri percorsi appaiati al furgone in continua segnalazione di emergenza (divisi solo dal guardrail di separazione delle carreggiate) l’utente si avvedeva di aver sbagliato e arrestava la marcia.

Veniva quindi subito messo in sicurezza da un'altra pattuglia e da un mezzo della viabilità autostradale nei pressi dello svincolo di Fossano.

L’utente, un italiano di circa 50 anni residente fuori provincia, negativo ai test di alcool e droga, veniva trovato in stato confusionale e quindi soccorso e trasportato presso l’ospedale di Savigliano per accertamenti.

Il soggetto veniva sanzionato per la manovra in violazione al Codice della Strada con il ritiro della patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale la manovra non causava incidenti o altro tipo di danno.