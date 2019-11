Domenica 24 novembre un Open Day di pura bellezza

Domenica 24 novembre, dalle 15.30, un’atmosfera sfavillante attende tutti coloro che amano i gioielli nelle loro più sfaccettate declinazioni. Un momento per farsi un’idea di quanto il mercato propone, in termini di design, tecnica e bellezza, in un vasto assortimento delle migliori marche di tendenza. Preziosi o sobri, i gioielli di Young vanno incontro a tutti i gusti e possibilità.

La gioielleria Young, una gioielleria dal mood luminoso ed accogliente, è in grado di soddisfare sia le richieste di una clientela dai gusti classici che le idee dei clienti più giovani. Fra i bijoux ed i gioielli le proposte sono di: Unoaerre, Ti Sento Milano, Rue Des Mille, Amen, Pianegonda, Crieri, Elements By Donnaoro, Namuri, Brosway, Rosso Prezioso Jewels.

Per Gli Orologi: Locman, Daniel Wellington, Bering, Rosefield, Mvmt

Dalle h 15,30 e fino alle 19, un appuntamento da non perdere, con gioia e curiosità, fra amabili conversazioni ed un piccolo rinfresco.

Nel frattempo, se volete potete visitare il nuovo sito della Gioielleria Young ed avere un anticipo della magia che vivrete all’Open Day di domenica 24 novembre.

Gioielleria Young - Corso Italia 71 - 12037 Saluzzo - Tel 0175 248572