Attualità | 26 novembre 2025, 10:20

Scoppia condotta dell’acqua a Mondovì: tecnici al lavoro, decine di vie senza acqua

Saltata una tubazione che serve le zone di Altipiano, Ferrone, via Cuneo e via Torino

Il tratto stradale interessato dalla rottura

Tecnici al lavoro per la riparazione di una condotta idrica a Mondovì.

Da questa mattina (mercoledì 26 novembre) in via Rosa Bianca si registra infatti una ingente perdita di acqua a causa dello scoppio di un tratto della tubazione.

Interessata la condotta principale che da Roccaforte porta l’acqua alle zone di Altipiano, Ferrone, via Cuneo e via Torino.

La tubazione ha una capacità di 80 litri al secondo, mentre con lo scoppio la fuoriuscita è stata misurata in 170-180 litri al secondo.

Sul posto stanno operando tecnici di Mondo Acqua e del Comune di Mondovì, impegnati in un intervento che potrebbe anche comportare l’interruzione della fornitura nelle zone servite dalla condotta.

Ad assisterli la Polizia Locale monregalese e i Carabinieri della locale Stazione.

La Società Mondo Acqua S.p.A. comunica che si è reso necessario sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua alle utenze nelle località/vie sottoelencate: 

• Comparto di Mondovicino 

• Via Tanaro 

• Via del Christ 

• Via Gavazza Picchi 

• Via Otteria 

• Strada di Cassanio 

• Frazione San Quintino

• Consorzio Villero 

• Via Val Ellero 

• frazione Pascomonti 

• Frazione Minetti Soprani-Sottani 

• Frazione sant’Anna 

• Via del Mazzucco 

• Via Cuneo (compresa zona Via Alba, Via Bra, Via Cherasco) 

• Via Roccadebaldi 

• Strada dei Bertini 

• Strada Provinciale Mondovì – Pianfei 

• Frazione San Biagio 

• Fraz. Pogliola • Fraz. Breolungi 

• Fraz. Merlo 

• Via Vecchia di Pianfei (esclusa Fornace Pilone) 

• Via Vecchia di Cuneo (Ospedale incluso) 

• Via San Rocchetto 

• Via San Bernolfo 

• Fraz. San Giovanni dei Govoni 

• Fraz. Rifreddo 

• Fraz. Gratteria 

• Strada dei Manelli 

• Strada dei Curetti 

• Zona industriale 

• Strada della Galla 

• Via vecchia di Monastero 

• Via delle Oche 

• Va Vecchia di Frabosa 

• Via Robe Giusta 

• Loc. Gandolfi. 

Chiuse anche alcune strade del COMUNE DI VILLANOVA MONDOVì:

  • Via Mondovì
  • Via Marconi
  • Via Eula
  • Via Giardini
  • Via Roccaforte

