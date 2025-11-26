Scoppia condotta dell’acqua a Mondovì: tecnici al lavoro, decine di vie senza acqua

Tecnici al lavoro per la riparazione di una condotta idrica a Mondovì.
Da questa mattina (mercoledì 26 novembre) in via Rosa Bianca si registra infatti una ingente perdita di acqua a causa dello scoppio di un tratto della tubazione.
Interessata la condotta principale che da Roccaforte porta l’acqua alle zone di Altipiano, Ferrone, via Cuneo e via Torino.
La tubazione ha una capacità di 80 litri al secondo, mentre con lo scoppio la fuoriuscita è stata misurata in 170-180 litri al secondo.
Sul posto stanno operando tecnici di Mondo Acqua e del Comune di Mondovì, impegnati in un intervento che potrebbe anche comportare l’interruzione della fornitura nelle zone servite dalla condotta.
Ad assisterli la Polizia Locale monregalese e i Carabinieri della locale Stazione.
La Società Mondo Acqua S.p.A. comunica che si è reso necessario sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua alle utenze nelle località/vie sottoelencate:
• Comparto di Mondovicino
• Via Tanaro
• Via del Christ
• Via Gavazza Picchi
• Via Otteria
• Strada di Cassanio
• Frazione San Quintino
• Consorzio Villero
• Via Val Ellero
• frazione Pascomonti
• Frazione Minetti Soprani-Sottani
• Frazione sant’Anna
• Via del Mazzucco
• Via Cuneo (compresa zona Via Alba, Via Bra, Via Cherasco)
• Via Roccadebaldi
• Strada dei Bertini
• Strada Provinciale Mondovì – Pianfei
• Frazione San Biagio
• Fraz. Pogliola • Fraz. Breolungi
• Fraz. Merlo
• Via Vecchia di Pianfei (esclusa Fornace Pilone)
• Via Vecchia di Cuneo (Ospedale incluso)
• Via San Rocchetto
• Via San Bernolfo
• Fraz. San Giovanni dei Govoni
• Fraz. Rifreddo
• Fraz. Gratteria
• Strada dei Manelli
• Strada dei Curetti
• Zona industriale
• Strada della Galla
• Via vecchia di Monastero
• Via delle Oche
• Va Vecchia di Frabosa
• Via Robe Giusta
• Loc. Gandolfi.
Chiuse anche alcune strade del COMUNE DI VILLANOVA MONDOVì:
- Via Mondovì
- Via Marconi
- Via Eula
- Via Giardini
- Via Roccaforte