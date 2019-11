Ripigliati! Un lavoro che compie 10 anni

Sabato 30 novembre, ore 10-12, presso il Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino, le Associazioni Area G e Area G Volontari presentano il libro Ripigliati! Il blocco emotivo nei giovani, a cura di M. Antonella Vincesilao, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione.

La pubblicazione del libro avviene in concomitanza con i dieci anni del progetto, creato e sostenuto dai volontari di Area G V, “I giovani sostengono i giovani” - sportello gratuito d’ascolto psicologico per giovani – ed è il frutto della riflessione che ha accompagnato questa esperienza.

Ripigliati! Il blocco emotivo nei giovani, è un volume sulla specificità di questa problematica e sulla rilevanza dell’affiancamento psicologico per ridurre il rischio di circoli viziosi troppo costosi in un periodo di sviluppo tanto delicato e importante.

Il dibattito sarà moderato da Noemi Cuffia, blogger e scrittrice. Saranno presenti le psicoterapeute Mariateresa Aliprandi ed Eugenia Pelanda, rispettivamente socia onoraria e presidente di Area G Onlus, M.Antonella Vincesilao, presidente di Area G Volontari, Rita Verzari, responsabile Progetto G Genitori, Daniele Valle, consigliere regionale e vicepresidente della commissione politiche giovanili e Giulia Gobetto, consigliere comunale di San Maurizio Canavese con delega alle politiche giovanili. In questa prima parte dell’incontro le difficoltà che i giovani e le loro famiglie incontrano verranno descritte ed esaminate secondo le differenti prospettive della psicologia, della progettualità dei servizi e della programmazione politica.

Nella seconda parte della mattinata, Fulvio Genero, dirigente scolastico dell’IIS Copernico Luxemburg, Melany Bruna, psicoterapeuta dello sportello d’ascolto, Francesca Pugno, psicoterapeuta dello sportello d’ascolto all’interno del Collegio Einaudi, e Giulia Antignani, volontaria di servizio Civile in Area G Volontari, avranno modo di confrontarsi sulle molteplici realtà in cui il progetto “I giovani sostengono i giovani” si concretizza.





Area G Volontari è una associazione costituita da psicologi e psicoterapeuti, attivi a Torino dal 2004, e opera nel pubblico e nel privato sociale, realizzando interventi specifici e tempestivi per i ragazzi e i loro genitori.

Dal 2009 il progetto “I giovani sostengono i giovani” ha strutturato uno Spazio di Ascolto gratuito, per giovani dai 16 ai 24 anni, coinvolti in situazioni problematiche tali da creare un blocco emotivo. L'obiettivo dell’intervento è il riavvio del processo evolutivo. Allo Sportello si affianca il servizio G come genitori, spazio gratuito di sostegno alla genitorialità.

Il consulto psicologico prevede 12 colloqui gratuiti. L'ingresso al servizio avviene tramite telefonata o mail ed è interamente gestito dal giovane. L’informazione su questa opportunità avviene attraverso le scuole, le università, i social media. In questo modo è possibile farsi aiutare senza dover passare attraverso il filtro degli adulti.

La missione dell’associazione e la specificità di ogni attività consistono nell’avvalersi della partecipazione dei giovani a 360°, sia in quanto fruitori sia in quanto partecipanti attivi: giovani sono gli utenti degli sportelli, giovani i terapeuti, giovani gli organizzatori degli eventi di autofinanziamento.

Il progetto ha ottenuto negli anni il Patrocinio del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, della Circoscrizione 8, dell'Ordine degli Psicologi, del Forum del Volontariato.

Attualmente gli incontri si svolgono nella sede dell'Associazione, via Silvio Pellico 34, presso il Centro Servizi del Volontariato, via Giolitti 21, e al Collegio Einaudi.

Per maggiori informazioni sul nostro lavoro e la nostra Associazione ci trova sui principali canali social e sul sito www.areagv.com