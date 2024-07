Manta in lutto per la scomparsa di Patrizio Bono, caposquadra Aib ed ex consigliere comunale

Manta in lutto per la scomparsa di Patrizio Bono, mancato all’età di 59 anni dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile.

Bono era in pensione da qualche anno, dopo aver lavorato come operaio alla Mahle Group (ex Mondial Piston) di Saluzzo.

Molto conosciuto in paese, era volontario nella locale squadra Aib (Anti incendi boschivi) della quale, una decina di anni, era diventato caposquadra, succedendo a Gianni Donalisio che lo ricorda con commozione: “Patrizio era entrato a far parte, assieme a me, nell’Aib nel 1994, al momento della fondazione del gruppo di Manta, era stato infatti uno dei primi iscritti. Inizialmente aveva un carattere un po’ timido ma poi si è aperto. Per me era come un fratello più giovane. Era una persona eccezionale e come volontario ha sempre dato l’anima per l’Aib, dove lavorava con abnegazione in ogni emergenza”.

Anche in paese Bono era una persona molto stimata, gentile e disponibile ad adoperarsi per gli altri.

Aveva avuto anche dei trascorsi in politica nel Consiglio comunale dell’amministrazione del sindaco Mario Guasti, dove era stato capogruppo di minoranza per la compagine di centro sinistra 'Unione Popolare Mantese' dal 2014 al 2019, raccogliendo le redini di Livio Berardo.

Nel maggio del 2018, un anno prima della scadenza del suo mandato, aveva dato le dimissioni da consigliere comunale per motivi familiari.

Patrizio Bono lascia la moglie Emanuela, la figlia Domiziana con Armand, il papà Salvatore, il fratello Antonio con Eleonora, i suoceri Francesco e Teresa, la cognata Monica, i nipoti Federico e Miriam, la cugina Gabriella con Salvatore e i parenti.

Partecipano al dolore della famiglia ed esprimono il loro cordoglio anche i membri della squadra Aib di Manta per la perdita del loro stimato caposquadra.

Il rosario sarà recitato domani, mercoledì 3 luglio alle 19, in Santa Maria degli Angeli a Manta.

Nella stessa chiesa parrocchiale sarà celebrato il funerale, giovedì 4 luglio alle 10.

Dopo le esequie si procederà al rito della cremazione a Bra; le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero di Manta.

Le eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute all’Ircc di Candiolo per la ricerca su cancro.

Anna Maria Parola