Limone Piemonte, sciatrice francese si perde in fuoripista: la salva la Polizia di Stato

“Vi prego aiutatemi, mia mamma è in pericolo. Si è persa mentre stava facendo un’escursione ed ora non riesce più a tornare indietro”.

Sono queste le parole che un uomo di nazionalità francese ha detto agli agenti del Soccorso Alpino della Polizia di Stato, che prestano servizio lungo le piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte, facendo così scattare l’allarme per la madre che da oltre un’ora era partita per un’escursione, partendo dalla pista Cabanaira.

La donna - J.M. 56 anni di La Brigue - con ai piedi gli sci da fondo, si era avventurata, da sola, in un fuoripista estremamente ripido e con neve ghiacciata. Ad un certo punto, proprio per la pendenza della pista, la sciatrice ha perso gli sci, restando solo con le scarpe e aggrappata ad un arbusto per non scivolare rovinosamente a valle.

Fortunatamente la donna è riuscita a contattare il figlio per avvertirlo della difficoltà in cui si trovava. Ciò nonostante non ha saputo indicare con una certa esattezza il luogo in cui si trovava ed è per questo che per i soccorritori non è stato facile localizzarla.

Solo la professionalità e la grande conoscenza del territorio degli agenti del Soccorso Alpino della Polizia di Stato ha permesso di agire in maniera rapida: essenziale era agire in fretta per scongiurare l’arrivo del buio e di un ulteriore abbassamento della temperature. Quando i poliziotti - coadiuvati dal personale di soccorso della Lifte - hanno trovato la sciatrice - che aveva raggiunto una zona ad oltre 1.900 metri d’altezza -, la donna era affaticata ma stava bene. Per la neve ghiacciata e il luogo impervio dove si trovava, i poliziotti non hanno potuto fare altro che metterla in sicurezza e attendere l’arrivo dell’elisoccorso che l’ha portata a valle, sana e salva.

Durante la giornata il Soccorso della Polizia di Stato ha effettuato una ventina di interventi, fortunatamente nessuno degli sciatori ha riportato ferite gravi.