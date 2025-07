Disservizio idrico a Cuneo, sospensione prevista fino alle 12.30 ma l’acqua torna solo nel tardo pomeriggio

A Cuneo, in particolare nella zona di via Meucci e dintorni, si è verificato un significativo disservizio nell’approvvigionamento di acqua potabile.

L’Acda (Azienda cuneese dell’acqua) aveva annunciato una sospensione programmata del servizio dalle 8.30 alle 12.30 di lunedì 14 luglio per consentire interventi tecnici. Tuttavia, il ripristino dell’erogazione si è protratto ben oltre l’orario previsto: solo poco prima delle 16.30 l’acqua è tornata a scorrere regolarmente nelle abitazioni e nelle attività commerciali della zona.

Il prolungato blackout idrico ha causato disagi rilevanti a residenti e commercianti, costretti a fare i conti con la mancanza di acqua potabile per gran parte della giornata lavorativa. Nonostante i tentativi di contattare ACDA per ottenere chiarimenti sulle cause del ritardo, al momento nessun responsabile è risultato reperibile.