Cuneo, i Moderati non retrocedono e confermano: "Troppe richieste disattese, non appoggiamo più Borgna"

Nonostante il monito del sindaco di Cuneo, i Moderati confermano la loro decisione.

La scelta di ricollocarsi nella minoranza è stata maturata a seguito delle numerose richieste degli elettori cuneesi che da tempo percepiscono come disattesi gli impegni che questa amministrazione aveva assunto con loro in campagna elettorale.

I Moderati hanno il solo scopo di dare voce agli elettori, ascoltarne le perplessità, cercando di navigare accortamente in un oceano politico sempre più distante dalle realtà cittadine. I toni da sempre moderati ed un clima positivo sono aspetti fondamentali, a nostro parere, per cercare di portare riflessioni attente e puntuali che rappresentino il punto di partenza per una discussione costruttiva in grado di dare soluzioni significative a Cuneo e ai cuneesi.

Temo che il sindaco Federico Borgna confonda la forma con la sostanza: il clima (anche in un recente incontro) può anche essere sempre stato positivo, ma ciò che conta veramente sono le questioni concrete inerenti la città di Cuneo.

Il comunicato stampa, oltre ad esprimere la volontà di non sostenere più la maggioranza, pone per l’appunto l’attenzione su alcuni temi, che potrebbero rendere Cuneomigliore. Da rilevare come le parole del sindaco Borgna non siano orientate agli argomenti contestati (ad esempio la viabilità, il commercio, il turismo, l’isolamento e il mancato ruolo di Comune capoluogo,ecc.), ma solo alla nostra scelta politica.

Alberto COGGIOLA - Consigliere al Comune di Cuneo