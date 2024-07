Controlli col nuovo Targa System in Alta Langa: un mezzo sequestrato e tre motociclisti multati per le revisioni

In Alta Langa primo weekend di controlli sulle strade con il nuovo sistema Targa System: con una telecamera installata nel parabrezza e un tablet permette l'immediata lettura delle targhe e la verifica in tempo reale di eventuali anomalie nelle assicurazioni o nella revisioni. Nella sola giornata di sabato 13 luglio: 4 moto sono finite nel mirino (una perché priva di assicurazione e tre per irregolarità nelle revisioni). Diverse le sanzioni elevate, inoltre, per eccesso di velocità.