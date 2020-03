Decreto "Cura Italia", l'economia piemontese chiede uno sforzo in più: "E si deve fare in fretta"

Il tempo di leggere con più calma il decreto, comma per comma. Ed ecco che l'economia piemontese è pronta ad accogliere il "Cura Italia" annunciato nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte. Un intervento che soddisfa, ma non del tutto. Infatti le posizioni sono piuttosto distinte tra loro.

I primi effetti si notano sul fronte della cassa integrazione: "Stiamo assistendo a un’impennata delle richieste da parte delle nostre aziende associate: al momento sono state inviate 150 procedure, che interesseranno oltre 14mila lavoratori, appartenenti per lo più al settore metalmeccanico, manifatturiero e dei servizi". Questo però non toglie che "le misure assunte vanno attuate velocemente, ma soprattutto dovranno essere migliorate e integrate".

Per il mondo delle costruzioni, Ance Piemonte - per voce della presidente Paola Malabaila - fa notare però che "manca il riconoscimento della causa di forza maggiore che permetterebbe di sospendere i cantieri senza che le imprese sostengano ulteriori costi e agli appaltatori di essere indennizzati per questo periodo". Numeri alla mano, risulta che al momento, in Piemonte, "il 70% dei cantieri è chiuso o è in via chiusura, il 15% è in forte difficoltà e non può chiudere e un altro 15% è attivo per lavori urgenti”.