Cuneo, insicurezza e disagio si allargano anche in piazza della Costituzione

Non si placa il dibattito pubblico, a Cuneo, sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e le attività messe in campo dall’amministrazione per incentivare il più possibile la qualità del decoro urbano. Oltre alle zone ormai più che conosciute del cosiddetto “quadrilatero” e del centro storico – come, rispettivamente, corso Giolitti e piazza Boves - , si aggiungono ora anche segnalazioni da piazza della Costituzione e dalla zona del complesso “Agorà”.



Secondo quanto riportato dalla consigliera comunale Noemi Mallone (FdI) infatti si sono fatte numerose le segnalazioni di episodi spiacevoli per i residenti, che vedono protagonisti soggetti dediti all’uso di sostanze che urinano sui muri della farmacia comunale locale per poi assembrarsi nei nei pressi della scala antincendio del condominio con conseguente disturbo della quiete.



“Sebbene l’amministrazione rassicuri dicendo che la situazione sia sotto controllo i residenti hanno bisogno di azioni preventive da coordinarsi con le Forze dell’Ordine, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, affinché possano riappropriarsi dei propri spazi” ha commentato Mallone.



“Vista l’esasperazione, e avendo loro una percezione sicuramente più nitida del fenomeno, è necessario prendere atto del malcontento sempre più vasto che si sta sviluppando in città a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza e decoro protrattesi negli anni, le quali necessitano di interventi non solo repressivi ma innanzitutto preventivi, per restituire ai cuneesi lo status di 'isola felice' che ormai non vi è più da tempo”.



Nel testo dell’interpellanza la consigliera ha poi ricordato come lo scorso 28 giugno si sia tenuta una riunione tra l’amministrazione comunale e gli inquilini del complesso Agorà, proprio sul tema. “Quali sono, quindi, i piani d’azione?”