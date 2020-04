Coronavirus: salgono a 13 i contagi a Vezza d'Alba, tra cui quattro ospiti delle Rsa di Canale e Priocca

Ogni giorno che passa, Vezza deve fare i conti con l'aumento di casi di contagio da Coronavirus.

Ad aggiornare quotidianamente la situazione è il sindaco Carla Bonino, dopo il comunicato ufficiale dell'Asl di competenza: "I casi di positivi vezzesi sono 13. Quattro di questi sono ospiti in case di riposo: due a Canale e altrettanti a Priocca. Le altre nove persone sono invece residenti e domiciliati a Vezza: tre nuovi casi in particolare riguardano persone con impegni lavorativi presso strutture per anziani, mentre un altro riguarda una persona che era stata ricoverata e dimessa, ma che è risultata nuovamente positiva al tampone".