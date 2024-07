Lutto cittadino e camera ardente in municipio per l’ultimo saluto di Morozzo al suo sindaco

Una giornata di lutto cittadino. E’ quanto il vicesindaco di Morozzo ha proclamato per venerdì 12 luglio in occasione dei funerali del compianto primo cittadino Mauro Fissore, scomparso lunedì a seguito di un malore mentre si trovava a Cannes, in Costa Azzurra, per alcuni giorni di vacanza.

La salma di Mauro Fissore arriverà a Morozzo nelle prime ore di venerdì. Dalle ore 8.30 sarà esposta nella sala consiliare, che ne diventerà camera ardente, mentre nella sede comunale è prevista l’esposizione della bandiera listata a lutto.

Le esequie sono previste alle ore 16, nella chiesa parrocchiale. L’Amministrazione comunale vi parteciperà col proprio gonfalone, mentre negli stessi orari gli uffici comunali resteranno chiusi, come è prevista la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 15 alle 18.

Dopo la messa di commiato, la salma di Mauro Fissore raggiungerà il tempio crematorio di Magliano Alpi per la cremazione.

Sessantaquattro anni, Mauro Fissore lascia la moglie Antonella, i figli Giulia con Valerio e Michele con Agnese e i genitori, mamma Caterina e papà Giorgio. Lo piangono inoltre i fratelli Alessandro con la moglie Franciane e Manuela con il marito Thomas e tutti gli altri parenti.

Le messe per ricordare il sindaco sono state indette nella stessa chiesa parrocchiale di Morozzo sabato 20 luglio alle ore 20 per quanto riguarda la Settima, mentre la Trigesima è fissata per sabato 10 agosto sempre alle 20.

La famiglia chiede di non inviare fiori, bensì eventuali offerte che saranno devolute in opere caritatevoli.