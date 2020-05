Fase 2 a Fossano: si riparte dalla riapertura di giardini e mercati

Oggi, domenica 3 maggio, il sindaco di Fossano Dario Tallone ha annunciato in diretta Facebook le disposizioni relative a Fossano per la fase 2 che avrà inizio domani, lunedì 4 maggio.

Il primo segnale di ritorno alla normalità, come annunciato i giorni scorsi, sarà la riapertura dei mercati, per il momento per i soli generi alimentari.

Domani, lunedì 4 maggio torneranno dunque i 2 banchi di alimentari in piazza Dompè, mercoledì le due aree dedicate agli alimentari in piazza Castello e in piazza Diaz, sabato in piazza Diaz e venerdì il banco del pesce in piazza Castello.

“Siamo felici di poter tornare in piazza – ha dichiarato a nome di tutti gli ambulanti di piazza Castello il referente Gianpiero Pompeiano – Siamo impegnati a rispettare tutte le normative di sicurezza e siamo davvero contenti di tornare a servire i nostri clienti direttamente in piazza”.

La seconda ordinanza spiegata dal sindaco Tallone riguarda la riapertura di una serie di vie della città precedentemente chiusa. Fatto salve per il parco cittadino di viale Alpi e per il parco davanti alla chiesa dello Spirito Santo le strade e i parchi saranno tutti aperti, ma resteranno comunque inaccessibili i giochi per i bambini.

Terza disposizione il ritorno, da mercoledì 6 maggio, del pagamento per la sosta in zona blu: “Considerato che con l'approvazione dei suddetti decreti, dalla data del 04 maggio p.v., avrà inizio la c.d. "FASE 2", con la contestuale riapertura di un numero importante di attività produttive, commerciali, mercatali, studi professionali e direttivi, i quali necessitano per i loro avventori, specialmente nel centro cittadino, la disponibilità e la corretta rotazione dei parcheggi regolamentati per la sosta (zona blu e zone disco)” ha spiegato il sindaco Tallone.

Ecco il video con tutte le precisazioni: