Quattro persone a corsa invece che 26: ecco come si utilizzerà l'ascensore inclinato di Cuneo (VIDEO)

L'ascensore inclinato di Cuneo, grazie alla possibilità di raggiungere il centro cittadino in soli 45 secondi, lasciando la macchina in un ampio parcheggio gratuito, quello delle piscine, negli anni ha sicuramente modificato la mobilità del capoluogo.

Inaugurato a giugno 2009, lo scorso anno ha festeggiato i 10 anni di vita raggiungendo 1,4 milioni di corse.

Sono milioni le persone trasportate: massimo 26 a corsa, possono salire anche le bici.

Ma il Covid-19 ne ha cambiato le regole di utilizzo. Le nuove regole vengono illustrate in un video condiviso su youtube. Potranno salire massimo 4 persone alla volta. Si attenderà il proprio turno in coda.

Di fatto questo ne azzererà l'utilizzo. In particolare nelle fasce orarie e nei giorni di maggior utilizzo. Chi raggiunge il centro per lavoro non potrà certo stare in coda minuti e minuti. Salirà a piedi, utilizzando il sentiero a qualche decina di metri dall'ascensore. Impegnativo e molto ripido, in particolare per chi ha la bici, spinge un passeggino o è molto anziano, come molte delle persone che vengono a Cuneo per il mercato del martedì.

"Siamo consapevoli del disagio che questa situazione provocherà a chi utilizza l'ascensore quotidianamente. Per ora le misure che abbiamo dovuto adottare sono queste, magari nei prossimi mesi non sarà così. Se invece saremo costretti a mantenere questa modalità di utilizzo, è chiaro che dovremo fare altre valutazioni, perché ne verrebbe meno lo scopo", ha commentato l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo Davide Dalmasso.

Si passerà da un utilizzo massimo orario di 1560 persone (una corsa al minuto per 26 persone) ad un utilizzo massimo di 240 (4 persone per 60 corse orarie). Senza, tra l'altro, riduzione di costi, come evidenzia ancora Dalmasso. "Il numero di corse resta lo stesso e quindi resta uguale l'usura e la necessità di interervenire per sostuituire i componenti. Certo, diminuisce il peso delle persone trasportate e quindi la sollecitazione dei cavi di acciaio, ma credo che questa variazione non sarà così significativa".