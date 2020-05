Dutt’Ost Centallo riparte con i pranzi e le cene

Dutt’ost Pinsa&Pala di Centallo riparte in sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19, con il servizio del pranzo dal lunedì al sabato e della cena dal giovedì alla domenica.

Su ogni tavolo sarà presente un codice QRCode, utile per poter consultare il menu direttamente dal proprio smartphone o tablet, evitando la possibilità di contaminazione dovuta al passaggio del menu tra un cliente e l’altro.

E’ stata completamente riorganizzata la disposizione dei tavoli sia all’interno del locale e sia nel dehors esterno, rispettando così le nuove disposizioni in materia di distanziamento tra le persone.

Per una miglior organizzazione interna, è gradita la prenotazione del pranzo o della cena chiamando lo 0171-212139 o 345-1572511.

Visto il successo ottenuto in queste settimane, il Dutt’ost Pinsa&Pala continua il nuovo servizio delivery e take away Pinsa e Pala attivo dal giovedì alla domenica con prenotazione entro le ore 18.30.

A casa i nostri clienti potranno consumare una cena diversa, insolita e unica scegliendo tra le varianti studiate appositamente dagli chef Dutt’ost, finalizzate ad esaltare al massimo tutti i sapori degli ingredienti.

I Maestri di cucina di Dutt’ost ci raccontano che la Pinsa, per la tipologia di impasto, con mix di farine, soia, riso, grano duro e orzo selvatico e aggiunta di sale, l'utilizzo di lievito madre e l'alto contenuto di acqua (80/90%), risulta essere molto digeribile.

La Pala è realizzata con una miscela di farine fondamentali per garantirne un’ottima lavorabilità e un buon assortimento. Il risultato che ne deriva è una superficie croccante e friabile al palato con all’interno un’alveatura completa.

Di seguito la proposta di Dutt’ost Pinsa&Pala:

· La Pinsa Colosseo - Grattata di Castelmagno, bresaola, riduzione di aceto balsamico

· La Pinsa Romolo – Morisella Caseificio Moris, pomodorino confit, prosciutto crudo di Parma 30 lune

· La Pinsa Navona – Fior di latte caseificio Moris, mortadella, granelle di pistacchi

· La Pinsa Caracalla – Polpa di pomodoro, fior di latte Caseificio Moris, prosciutto cotto alta Qualità al fieno di Beppe Dho

· La Pinsa Monti – Fogli di speck del sud Tirolo su letto di brie francese

· La Pala Trevi – Morisella Caseificio Moris, mugnuli selvatici al naturale e salsiccia

· La Pala Borghese – Cuore di Gorgonzola, pere Williams a fettine e noci

· La Pala Aventino - Stracchino, datterino giallo con cuore morbido, asparagi interi

Zona di consegna: Centallo + 10km

Per maggiori informazioni:Dutt’ost si trova in Regione San Quirico 671 - 12044 CentalloTelefono 0171-212139 o 345-1572511 http://www.duttost.it

https://www.facebook.com/duttost