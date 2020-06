Sesso tra adolescenti vietato da Pyongyang

Dichiarato 'sovversivo' dal regime quale risposta ad una ormai evidente decadenza della influenza capitalistica, il sesso degli adolescenti verrebbe messo al bando. La “app” in questo caso, sarebbe ideata dal regime per controllare i cellulari ed i contatti degli adolescenti e degli studenti, imponendo controlli e verifiche a genitori ed insegnanti.

Chiaramente la perdita della libertà in materia è un indice, ancora non chiaro, che filtra, a tratti, dalle insofferenze di un Paese che non smette mai di stupire per i suoi legami con gli orientamenti dei regimi del passato. Un paese dove molte nordcoreane, spesso bambine, scappano in Cina perché attratte dal sogno di un futuro migliore. Ignare, invece, di essere state ingannate e svendute ai loro aguzzini. Donne obbligate a prostituirsi o vendute al mercato della tratta del sesso.