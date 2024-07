Cuneo, l’idea Pellegrino contro la piccola criminalità: “Coinvolgiamo gli alpini della Vian”

Un progetto dall’impatto più soft possibile, che guardi al contenimento della piccola criminalità specie nelle zone del centro storico di Cuneo coinvolgendo gli alpini della locale caserma: è questa l’idea – affidata a un post sulla propria pagina Facebook – proposta dal capogruppo in Consiglio comunale di Centro per Cuneo, la principale anima della maggioranza a sostegno della sindaca Patrizia Manassero, Vincenzo Pellegrino.



Nel post Pellegrino propone quindi di chiedere agli alpini della caserma “Ignazio Vian” di frazione San Rocco Castagnaretta “di fare attività sportiva in città, non armati, presidiando le zone con problemi”: “Non sarebbe questo un deterrente utile per contenere episodi di piccola criminalità? Certamente dovrebbe nascere un nuovo progetto Ministeriale che lo consenta”.



Il capogruppo della gamba centrista della maggioranza chiarisce subito che vedere una Cuneo militarizzata a lui non piacerebbe, unendosi quindi alla posizione portata avanti – quando si è discussa la questione sicurezza in commissione o Consiglio comunale – principalmente dal PD e dalla stessa sindaca Manassero. Ma non fatica a sostenere come “vedere i nostri Alpini in città oltre a creare più senso di sicurezza per tutti, soprattutto negli anziani, aiuterebbe anche a sensibilizzare i nostri giovani a una maggiore attenzione al senso civico e rispetto alle istituzioni. O è meglio vedere Piazza Boves così com’è oggi?”



“Non potrebbe essere questo un progetto Cuneese capace di aiutare anche altre città italiane in analoghe situazioni? Vero che la piccola criminalità oggi presente a Cuneo, per fortuna, non è così grave da farla rientrare nel progetto 'Città Sicure' ma preparare un progetto soft per contenere quella esistente sarebbe così male? Cuneo sarebbe sempre più bella... e anche più sicura” conclude Pellegrino.