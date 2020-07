In un mondo adolescente: The Perks of Being a Wallflower

“The Perks of Being a Wallflower” è un film che proprio a loro si rivolge, e ve lo posso assicurare: l’ho visto quando, ormai, il lasso di tempo tra i 12 e i 17 anni l’avevo passato da parecchio e non ha certamente esercitato su di me il fascino che avrebbe dovuto. Ma rimane – come buona parte delle narrazioni adolescenziali – un’importante testimonianza per chi quel periodo lo sta vivendo, o per chi ha intenzione di comprenderlo un po’ di più.