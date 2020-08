Freedogs, al Canile-Rifugio 281 di San Michele Mondovì conclusa la prima parte del progetto

Si è conclusa al Canile-Rifugio 281 di San Michele Mondovì la prima parte del progetto "Freedogs", progetto di ricerca artistica e teatrale nato dalla collaborazione del collettivo artistico Teatro Selvatico e l’associazione di volontariato GEA.

Questa parte ha visto gli artisti del collettivo abitare in canile per tre giorni e tre notti, in silenzio, senza l’ausilio di strumenti elettronici, condividendo gli spazi dei cani con i cani, i loro ritmi, le loro giornate e le lunghe notti.

Lo scopo di questa “reclusione volontaria” è stata utile per indagare il tema della privazione di libertà, tema che il collettivo artistico utilizzerà per sviluppare uno spettacolo teatrale che debutterà in autunno.

Durante queste giornate un fotografo ha immortalato i momenti più significativi, gli scatti realizzati verranno utilizzati per creare il calendario dell’associazione GEA 2021.

L’intero progetto è stato finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato e dall’opera volontaria dell’associazione.

Il CSV sosterrà anche le spese di stampa del calendario, lo spettacolo teatrale che nascerà verrà invece offerto dal collettivo allo scopo di sostenere i progetti dell’associazione GEA che si occupa dei cani randagi del monregalese.