L'INTERVISTA. Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni): “La vita ha un senso se è spesa per il bene di tutti”

L’articolo pubblicato la scorsa settimana da Targatocn sulla mancanza di confronto con i cittadini da parte dei partiti e dei gruppi civici presenti in Consiglio comunale a Cuneo, continua a suscitare dibattito.

Sul tema interviene Ugo Sturlese, della lista di opposizione Cuneo per i Beni Comuni. “È inutile - sottolinea - chiedere partecipazione alla Giunta. La partecipazione si conquista con l’impegno e con la lotta nelle piazze e sulle strade, come abbiamo sempre fatto noi in questi anni. Tutto il resto è mugugno, che non porta da nessuna parte”.

Su quali azioni avete indirizzato i maggiori sforzi?

“Ci siamo battuti e ci stiamo battendo per mantenere il Santa Croce come Ospedale unico dove è collocato ora, nel centro cittadino, evitando così sperperi di denaro pubblico, poi difendere i cedri di piazza Europa, che tutelano la nostra salute, portare alla luce la sopravvivenza e i diritti del popolo palestinese, sottoposto a un crudele genocidio, lottare per la giustizia sociale e per l’ambiente contro il consumo di suolo e a favore di una mobilità sostenibile”.

Avete portato a casa qualche risultato?

“La linea ferroviaria Cuneo-Nizza l’hanno salvata i Comitati di base dei cittadini. Sul Regolamento comunale dei Beni Comuni abbiamo ottenuto i patti di collaborazione, che adesso vanno riempiti di contenuti. A volte, la lotta paga”.

Cosa vuole dire ai cuneesi?

“La democrazia si conquista e si mantiene con l’impegno e con le battaglie. Il capitalismo in crisi regala niente, al massimo ti porta all’economia di guerra. La vita ha un senso se è spesa per il bene di tutti”.



