La delegazione braidese delle Comunità Laudato si’ all’Angelus del Papa con il suo striscione

“Vedo una Comunità Laudato si’. Grazie per quello che fate e grazie per l’incontro di ieri con Carlin Petrini e tutti i dirigenti che vanno avanti in questa lotta per la custodia del creato”.

Sono le parole di papa Francesco, pronunciate dopo l’Angelus di oggi, domenica 13 settembre. Non è passato inosservato lo striscione che la delegazione di Bra delle Comunità Laudato si’ ha esibito in piazza San Pietro in mezzo alla pletora di fedeli convenuti per la preghiera domenicale del Pontefice.

A distanza di un giorno dall’udienza in sala Paolo VI, che ha riunito 60 realtà italiane del movimento a sostegno dell’Enciclica verde Laudato si’, il manipolo di braidesi si è ancora ritrovato sul sagrato vaticano per mostrare l’affetto e la vicinanza al Santo Padre.