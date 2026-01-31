"Quando nevica molte frazioni rimangono al buio, non bastano le segnalazioni all'Enel": il sindaco di Sale delle Langhe scrive al Prefetto

Il sindaco di Sale delle Langhe Andrea Mozzone si è rivolto, attraverso una lettera, al Prefetto di Cuneo Mariano Savastano, per evidenziare un grave disagio che si verifica in diverse frazioni del comune quando ci sono precipitazioni nevose, ovvero l'interruzione dell'energia elettrica.

Sale delle Langhe, 30.01.2026.

Stim.mo Sig. Prefetto

Con la presente porto a Sua conoscenza un problema increscioso che si verifica ogni volta che nevica; infatti molte frazioni del mio comune rimangono al buio e, nonostante le ripetute segnalazioni all’Enel, il problema continua a persistere.

Naturalmente i cittadini, oltre a telefonare ai numeri verdi dedicati, chiamano gli amministratori e sinceramente non siamo purtroppo in grado di risolvere la questione, se non a nostra volta fare qualche telefonata.

E’ una situazione incredibile e davvero inaccettabile e, conoscendo la Sua sensibilità, mi rivolgo a Lei per chiederLe un intervento in merito perché, e credo sia un sentimento comune a molti sindaci, mi trovo spiazzato.

La ringrazio naturalmente per la Sua consueta disponibilità e colgo l’occasione per porgerLe i miei rispettosi ossequi.

IL SINDACO Andrea Mozzone