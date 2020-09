Savigliano, screzi fra condomini: caposcala condannata a quattro mesi di reclusione per minacce

Si è concluso nella mattinata del 17 settembre il processo che vedeva protagoniste due donne residenti nello stesso condominio di Savigliano.

Minacce reiterate, offese, dispetti, lancio di oggetti e telefonate minacciose: queste le accuse rivolte dall’inquilina verso la caposcala dell’abitazione.

Questa, G.G,. è stata condannata a 4 mesi di reclusione e al pagamento del risarcimento di 1300 euro oltre alle spese processuali.

L’imputata si è così difesa: “Sono caposcala da 28 anni. La signora, che abita qui da due, non ha mai accettato il mio ruolo. Non rispetta il regolamento, ma io non le ho mai telefonato per minacciarla e tanto meno ho lanciato oggetti di vetro nel suo cortile”.

I testimoni avevano invece confermato i numerosi dispetti nei confronti dell’inquilina, costituitasi parte civile, tra cui il furto dello zerbino, la pronuncia di frasi intimidatorie come “ti spacco le gambe” e il lancio di oggetti di vetro.