Un contributo di 4,7 milioni per la messa in sicurezza della collina di Mondovì Piazza

"A mio avviso si tratta - insieme alla realizzazione del nuovo ospedale e al completamento della tangenziale - dell'investimento più importante per il futuro della nostra città" - commenta l'assessore Luca Robaldo - "Grazie alla collega Sandra Carboni per l'infaticabile lavoro ed all'amico Marco Gabusi, assessore regionale alla difesa del suolo, per aver preso a cuore anche questo obiettivo.

Grazie ai consiglieri regionali Paolo Bongioanni, Graglia Franco e Matteo Gagliasso perché continueranno a seguire con noi questi interventi".