Bra, ignoti infilano un petardo nel cassonetto che esplode

Vandali in azione nella notte a Bra. Distrutto un cassonetto per la raccolta dell’umido.

Il contenitore, posizionato davanti alla pizzeria L’Artista, è stato preso di mira da ignoti che hanno pensato bene di farlo esplodere, utilizzando probabilmente un petardo.

L’amara sorpresa dei proprietari, sabato 29 novembre mattina, all’esterno del locale di via Vittorio Emanuele II al civico 331/B.

A scatenare l'indignazione del popolo social, dove è apparsa la foto dei danni è proprio la ragione del gesto, contrario al senso civico. Ma non è escluso che le immagini di qualche telecamera anche privata non portino all’identificazione del o degli autori del gesto.