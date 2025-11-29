 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 novembre 2025, 19:56

Bra, ignoti infilano un petardo nel cassonetto che esplode

L’amara sorpresa della pizzeria L’Artista, che fa la conta dei danni

Bra, ignoti infilano un petardo nel cassonetto che esplode

Vandali in azione nella notte a Bra. Distrutto un cassonetto per la raccolta dell’umido.

Il contenitore, posizionato davanti alla pizzeria L’Artista, è stato preso di mira da ignoti che hanno pensato bene di farlo esplodere, utilizzando probabilmente un petardo.

L’amara sorpresa dei proprietari, sabato 29 novembre mattina, all’esterno del locale di via Vittorio Emanuele II al civico 331/B.

A scatenare l'indignazione del popolo social, dove è apparsa la foto dei danni è proprio la ragione del gesto, contrario al senso civico. Ma non è escluso che le immagini di qualche telecamera anche privata non portino all’identificazione del o degli autori del gesto.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium