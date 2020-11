Vende online un Porsche Macan , truffato per 67mila 500 euro: due denunciati

Una truffa architettata ad hoc quella messa a punto dai presunti autori T.K. e H.D.G. ai danni di un uomo di Cuneo che, nell’agosto 2018, aveva messo in vendita su un sito online il suo Porsche Macan, a lui intestato, per un valore di 70mila euro.

Durante l’udienza tenutasi nei giorni scorsi al Tribunale di Cuneo, attraverso la testimonianza di un ufficiale di P.G. si è cercato di ricostruire la vicenda. A seguito dell’annuncio di vendita online, la parte offesa sarebbe stata contattata telefonicamente da H.D.G. Durante la conversazione sarebbero iniziate le trattative sul prezzo del Porche Macan, scendendo da 70mila a 67mila e 500 euro, e i due si sarebbero accordati per un appuntamento.

Qualche giorno dopo il cuneese avrebbe incontrato il “complice” T.K. Qualificandosi come il figlio di H.D.G., T.K. gli avrebbe manifestato l’intenzione di pagare con un assegno circolare postale. Al diniego del cuneese a quella modalitá di pagamento, il coimputato lo avrebbe invitato presso la sua banca per verificare la validità dell’assegno che, a suo dire, sarebbe stato convalidato dall’ufficio postale di Vigoleno.

Alla vittima, una volta chiamato il numero dell’ufficio fornitogli da T.K., e presente su Google, gli avrebbe risposto una donna, la quale gli avrebbe confermato la validitá dell’assegno. Terminate le verifiche prudenziali, T.K. e il cuneese si sarebbero diretti all’agenzia delle pratiche auto per fare il passaggio di proprietá del Porsche.

“Il giorno dopo la parte offesa è stata contatta dalla banca, la quale gli ha comunicato che l’assegno era inesistente. Dai successivi accertamenti, siamo riusciti a scoprire che l’ufficio postale di Vigoleno, vicino a Piacenza, era realmente esistito, ma solo fino al 2008. L’utenza apparsa su Google è in realtá un numero virtuale che era gestito da un sito online di Milano. Cinque giorni dopo la macchina è stata fermata a Varazze.” queste le parole del vice ispettore.

All’udienza erano presenti altri testimoni, tra cui l’operatrice della concessionaria che ha compilato le pratiche per il passaggio di proprietá dell’auto. La donna ha confermato che il venditore si era recato in loco accompagnato da T.K. che, come da prassi, le aveva fornito il documento di indentitá di cui è stata fatta una fotocopia comprensiva di codice fiscale.

Si attende l’escussione della parte offesa.