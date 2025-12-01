Niella Tanaro, chiusa al transito per ragioni di sicurezza un tratto della Fondovalle

È stata chiusa per ragioni di sicurezza e in via precauzionale un tratto della Fondovalle, strada provinciale 12, nel tratto compreso tra il Comune di Niella Tanaro e il bivio che porta a Castellino Tanaro.

Le ragioni che hanno spinto la Provincia di Cuneo ad adottare il provvedimento sono legate a un possibile cedimento del ponte che insiste in quest'area.

"Non è possibile al momento, a causa del buio verificare l'entità del danno - dicono dalla Provincia - domattina sarà effettuato un sopralluogo e potremo verificare opportunamente. Per ragioni di sicurezza, al momento, è stata disposta la chiusura al transito veicolare".

Il transito è chiuso ai mezzi in entrambi i sensi di marcia.