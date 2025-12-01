 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 01 dicembre 2025, 22:45

Niella Tanaro, chiusa al transito per ragioni di sicurezza un tratto della Fondovalle

Il provvedimento è stato disposto in serata dalla Provincia di Cuneo. Si teme un cedimento al ponte all'incrocio con la strada che porta a Castellino. Domattina si terrà un sopralluogo per quantificare l'entità dei danni

La provinciale 12 in una foto di Google Maps

La provinciale 12 in una foto di Google Maps

È stata chiusa per ragioni di sicurezza e in via precauzionale un tratto della Fondovalle, strada provinciale 12, nel tratto compreso tra il Comune di Niella Tanaro e il bivio che porta a Castellino Tanaro. 

Le ragioni che hanno spinto la Provincia di Cuneo ad adottare il provvedimento sono legate a un possibile cedimento del ponte che insiste in quest'area. 

"Non è possibile al momento, a causa del buio verificare l'entità del danno - dicono dalla Provincia - domattina sarà effettuato un sopralluogo e potremo verificare opportunamente. Per ragioni di sicurezza, al momento, è stata disposta la chiusura al transito veicolare".

Il transito è chiuso ai mezzi in entrambi i sensi di marcia.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium