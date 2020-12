Cosa occorre per aprire una società a Dubai

Qualora si abbia intenzione di aprire una società a Dubai (vedi come fare su sito danielepescaraconsultancy.com) è necessario considerare quali siano tutte le svariate procedure che necessitato di essere svolte. Ecco una panoramica generale in grado di garantire un risultato finale ottimale facendo in modo che la chiarezza possa essere una caratteristica ben presente e che la confusione sia totalmente prevenuta.

Per aprire una società a Dubai occorre, in primo luogo, avere ben chiara la propria idea imprenditoriale, affinché sia possibile evitare di compiere potenziali ed eventuali passaggi errati di cui, poi, ci si potrebbe facilmente pentire. In questo caso assume la massima importanza tenere bene a mente che l'apertura di una ditta in questo luogo deve essere svolta considerando tutte le diverse caratteristiche del territorio, quindi valutare quale possa essere l'azienda maggiormente vantaggiosa per il proprio concetto di impresa e ottenere un grande successo. Inoltre occorre anche avere un certo capitale per poter fare in modo che l'azienda possa essere facilmente e correttamente avviata senza dover fare i conti con una serie di potenziali complicanze che hanno degli effetti tutt'altro che positivi sulla propria idea di ditta.

La licenza, un elemento chiave

Ma prima di fantasticare su che ditta aprire a Dubai occorre necessariamente tenere presente che l'azienda in questione non potrebbe essere assolutamente avviata se, prima, non si procede con la richiesta della licenza, elemento chiave grazie al quale è possibile fondare correttamente la propria ditta. In questo caso è possibile scegliere tra tre tipologie di licenze, ognuna delle quali in grado di garantire il massimo livello di sicurezza e la possibilità di essere completamente operativi. La prima di queste è quella commerciale, la quale permette a un imprenditore di poter effettivamente svolgere la sua attività su questo territorio sfruttando proprio la sua vena di venditore. In questo caso si fa riferimento a un tipo di azienda che ha il preciso compito di svolgere la commercializzazione dei vari prodotti. Nel caso in cui si voglia svolgere un'attività di produzione di beni, occorre richiedere la licenza industriale, la quale invece autorizza la ditta ad avviare tale procedura, facendo in modo che il risultato finale possa essere definito come perfetto. Grazie a tale licenza non ci saranno problematiche nell'aprire un capannone industriale e svolgere l'attività produttiva di beni di vario genere. Infine, qualora non si tratti di una ditta vera e propria con dipendenti ma di un'attività in qualità di libero professionista, è possibile richiedere la licenza professionale, che permette a tutti gli effetti di ottenere il migliore dei risultati possibile qualora si debba avviare questo genere di attività. Indipendentemente dal tipo di attività che si intende svolgere è fondamentale richiedere la licenza al Dubai Department of Economic Development, ovvero l'ente che le rilascia.

L'avviamento della ditta

Per quanto concerne avviare la ditta a Dubai, occorre sapere che l'impresa deve prima essere registrata alla Camera di Commercio della città, in maniera tale che questa possa essere tenuta sotto controllo. Si tratta di un'operazione standard che avviene anche in Italia e che necessita di essere svolta qualora si abbia intenzione di operare regolarmente in tale luogo. Successivamente bisogna rivolgersi a un notaio che ha il compito di scrivere tutti i dati ufficiali dell'impresa nel documento della ditta e della sua fondazione. Inoltre è importante pagare una somma di denaro pari a 15 mila AED al Ministero dell'Economia. In questo modo l'impresa viene registrata ufficialmente dopo un'attenta revisione e solamente dopo aver portato a termine tutte queste procedure è possibile essere certi del fatto che la propria ditta di Dubai sia stata correttamente fondata. La documentazione verrà poi inviata alla Camera di Commercio in maniera tale che l'azienda possa essere definita come realmente attiva.