Nasce “Ceriale al Cioccolato”: eventi dolcissimi da mattina a sera animeranno la città dal 3 al 6 aprile

Nel pieno delle festività pasquali, quando il cioccolato diventa protagonista indiscusso della tradizione, il Comune di Ceriale, con la regia di Puro Stile Italiano, lancia una nuova grande iniziativa a cura della giornalista, conduttrice e divulgatrice Renata Cantamessa. Nasce “Ceriale al Cioccolato”, la prima rassegna fieristica locale dedicata al cioccolato, gemellata con “None al Cioccolato” (Torino), in programma dal 3 al 6 aprile con inaugurazione venerdì 3 aprile alle 17.30 al Palacioccolato di piazza della Vittoria.

Per quattro giorni, da mattino a sera, il Palacioccolato sarà la cornice di un calendario ricco e coinvolgente: area espositiva, show cooking, degustazioni, laboratori per tutte le età, musica e spettacoli, con un forte coinvolgimento del pubblico e un curioso palinsesto che alterna divulgazione, esperienza e divertimento.

“Ceriale al Cioccolato” nasce per trasformare il gusto in un’occasione di incontro e scoperta, rafforzando l’identità di una città che negli anni si sta affermando come destinazione di eventi. «È con grande soddisfazione che l’Amministrazione Comunale presenta questa prima edizione di “Ceriale al Cioccolato” - afferma Il sindaco Marinella Fasano - una manifestazione pensata per valorizzare il nostro territorio attraverso un evento capace di unire tradizione, gusto e intrattenimento. Per alcuni giorni, piazza della Vittoria e il lungomare diventeranno il cuore di una rassegna dedicata al cioccolato e alle eccellenze artigianali e gastronomiche provenienti da diverse regioni d’Italia. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione per promuovere la nostra città, sostenere le attività del territorio e offrire nuove opportunità di incontro e di attrazione turistica. Rivolgo quindi un caloroso invito a cittadini e ospiti a partecipare e a vivere insieme questi giorni di festa, gusto e condivisione nella splendida cornice di Ceriale».

La manifestazione mette al centro il territorio e le sue eccellenze, con il coinvolgimento diretto delle imprese cerialesi, dei pasticceri, dei bagni marini, delle produzioni locali, tra cui le De.Co., e della pastry chef Rita Baio che curerà i Choco-cooking della rassegna.

Tra le realtà protagoniste, anche il Raviolificio San Giorgio, guidato da Marino Cornali, che celebra 57 anni di attività, esempio di un’impresa radicata ma capace di affermarsi anche a livello internazionale.

«Con questa manifestazione – aggiunge il presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno - abbiamo voluto aggiungere una nuova esperienza dedicata al mondo del cioccolato e dell’artigianalità gastronomica, nel segno della qualità e dell’esperienzialità, elementi sempre più ricercati da chi sceglie un turismo lento e autentico, che trova nella Liguria una delle sue mete ideali».

Non manca una forte dimensione di rete: dal gemellaggio con “None al Cioccolato”, grazie alla collaborazione con Puro Stile Italiano e il Comune di None Torinese, fino alle sinergie con la vicina Albenga per “Fior d’Albenga”, la città del Muretto con i suoi celebri “Baci di Alassio”, Varazze con il cioccolato della Lavoratti, e agli eventi del territorio come Aromatica (Diano Marina), per curiosi abbinamenti tra cioccolato e aromi, e Ulivissima (Toirano), che svelerà il legame tra l’olio extravergine di taggiasca e l’universo del cacao.

«Un ringraziamento particolare – prosegue Calcagno - va alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, alle imprese cerialesi protagoniste con le loro storie e i loro prodotti, all’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio, punto di riferimento per la formazione enogastronomica e turistica del territorio, e alla Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina di Albenga e del Ponente ligure per la sua preziosa animazione culturale».

«Il mio invito è semplice – conclude -: venite a vivere questa rassegna con curiosità e con il piacere della scoperta. Perché, dietro ogni degustazione, ogni laboratorio e ogni incontro c’è qualcosa di più di un buon prodotto: c’è Ceriale che si racconta e che vi aspetta… vestita di cioccolato».

La manifestazione ha il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria e vede in qualità di partner Frascheri (Bardineto) e Lavoratti (Varazze).

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Ceriale”.





IL PROGRAMMA EVENTI – Area Palco

VENERDÌ 03/04/2026

17.30: Inaugurazione

18:30: “BACIO… di ferro!” - Sfida al Bacione tra Alassio e Ceriale con la partecipazione della storica pasticceria Balzola di Alassio e dei Pasticceri Cerialesi

con degustazione finale gratuita a sedere

19:00: Omaggio a FIOR D’ALBENGA con il Comune di Albenga

Choco cooking: “Rosag Sacher”

con degustazione finale gratuita a sedere

21.30: Reading musicale di “CIOCCOLATINI”, scritto da Pupi Bracali, a cura di Daniela Bruzzone accompagnata dalla chitarra di Edoardo Sciallino

SABATO 04/04/2026

10.30: “Canunetti Lab” per bambini e famiglie a cura dell’associazione OK Ceriale con la partecipazione di NAO, il robot umanoide NAO coordinato dal docente Alessandro Messina dell’Istituto Tecnico “Galileo Galilei” di Albenga

15.30: “Tutti i segreti dei Canunetti De.Co.” a cura dell’associazione OK Ceriale con la partecipazione del giornalista enogastronomico Stefano Pezzini – Consegna del Disciplinare delle De.Co. di Ceriale ai rappresentanti di ristoranti, bar e stabilimenti balneari

Choco cooking: “Canunetti”

con degustazione finale gratuita a sedere

17.00: “Un’estate di eventi” con l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Ceriale

Choco cooking: “Gnocchi di cereale basilico e confit di cuore di bue, cioccolato fondente e scaglie”

con degustazione finale gratuita a sedere

21.30: “Un’estate al cioccolato” con l’associazione Bagni Marini Ceriale

Choco cooking & music: “CioccoTotani”

con degustazione finale gratuita a sedere

22.30: Notti Magiche con l’ASD Scuola di Ballo Anna Chiola di Finale Ligure

DOMENICA 05/04/2026

10.30: “Casa dolce Casa” con AgeCasa Immobiliare

Choco cooking: “5snack al cioccolato dal dolce al salato”

con degustazione finale gratuita a sedere

12.00: “Ceriale al Cioccolato e None al Cioccolato: gemelli si nasce… o si diventa?” omaggio al Comune di None Torinese

14.00: Musica e animazione con le mascotte di STITCH

15.30: “57 anni di Ravioli… e non sentirli!” omaggio al Raviolificio San Giorgio

Choco cooking: “Ravioli sorprendenti al cioccolato con riduzione agrodolce alla Granaccia”

con degustazione finale gratuita a sedere

16.45: “La Fabbrica della Dolcezza” con Frascheri

Choco cooking: “Meringhe alle arachidi con crema ganache di ciocco-latte”

con degustazione finale gratuita a sedere

18.00: “Hummusmania” con Albenga in Tavola… Gourmet

Choco cooking: “Dalla cremosa di ceci e nocciole veg all’hummus al chinotto di Savona”

a cura di Albenga in Tavola… on the road, con degustazione finale gratuita a sedere

21.30: DISCOMANIA Show

LUNEDÌ 06/04/2026

10.30: “Costruirò una casa di cioccolato, dove ogni giorno è dolce” omaggio a Fresia Costruzioni

11.00: Omaggio ad AROMATICA con l’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Albenga e del Ponente Ligure, Lady Chef insieme al DSE - Dipartimento Solidarietà Emergenze Liguria dell’Unione Regionale Cuochi Liguri

Choco cooking: “Tartufi in bianco e in nero al profumo di rosmarino e timo”

con degustazione finale gratuita a sedere

14.00: Musica e animazione con gli AVENGERS di The Age of Heroes

15.30: Omaggio a ULIVISSIMA con il Comune di Toirano e la partecipazione di Luigi Caricato (OliOfficina)

Choco cooking: “La CioccoStroscia con praline all’olio di Taggiasca”

con degustazione finale gratuita a sedere

16.30: “L’uovo me lo faccio da solo” con Cioccolato Lavoratti dal 1938

Choco cooking: “Stracciatella ligure con delizie di ricotta al cioccolato”

con degustazione finale gratuita a sedere

17.30: Apericioccolato e musica con “il Dj del mare” FRANCO BRANCO