Glassa, aceto di vino e balsamico di Modena De Nigris

Aceto balsamico: quale scegliere e dove comprarlo

Fresco e sfizioso su un’insalata mista, aromatico su un filetto di pesce, succulento sulla carne glassata, avvolgente e vellutato su una coppa di fragole col gelato: impossibile disconoscere un’eccellenza made in Italy come l’aceto balsamico. Quale scegliere per cedere a mille tentazioni e per avere i migliori risultati in cucina? Scopriamo i prodotti più validi e i relativi usi culinari.

Quale aceto balsamico comprare

Chi ama cucinare, solitamente, è curioso, sintonizzato sulle ultime tendenze ma, al contempo, affascinato dalla tradizione. Chiunque si riconosca in questo ritratto – chef o semplice appassionato che sia – non può sottovalutare l’importanza dei condimenti e, più in particolare, dell’Aceto balsamico di Modena IGP: un prodotto apprezzato in tutto il mondo, fra i principali portabandiera del made in Italy. I produttori storici, come denigris1889.com , hanno saputo proiettare questa eredità verso nuovi traguardi, sperimentando proposte innovative e interessanti variazioni sul tema.

Oltre alla versione classica, il catalogo include infatti proposte più insolite, come il ketchup con aceto balsamico, i condimenti agrodolci aromatizzati, le glasse saporite e i fruttati (un’arma segreta per mixare i cocktail). O le perle Bianche e Nere, realizzate con le gocce dell’aceto più pregiato: una decorazione super scenografica per aperitivi sfizioni o per concedersi un piccolo lusso quotidiano. Quale aceto balsamico comprare per condire in pochi secondi verdure al forno, insalate miste e grigliate? La risposta è subito servita: l’aceto balsamico spray, un condimento decisamente pratico per i menu di tutti i giorni.

Ricette con l'aceto balsamico

Limitarsi a usare l’Aceto balsamico di Modena IGP per condire le insalate, insomma, non rende onore alle potenzialità di questo alimento. Per farne un uso più creativo non serve essere chef, basta la voglia di giocare con le sfumature dell’agrodolce: da provare sicuramente le verdure caramellate, la tagliata di tonno o salmone, la carne alla griglia glassata e il risotto con Parmigiano Reggiano e aceto balsamico. Qual è il migliore prodotto per queste ricette? I palati più sensibili possono scegliere tra un’ampia gamma di Aceti Balsamici di Modena IGP. Quello De Nigris ad alta densità è perfetto per i piatti gourmet, spaziando dalle carni pregiate ai formaggi stagionati.

Aceto balsamico bio: quale marca scegliere?

Chi vive di insalate e cibi light può optare anche per le versioni più fresche, ideali per i piatti freddi. Da non perdere, infine, le alternative all’aceto balsamico: qual è la migliore per una dieta tutta incentrata sul benessere? Nello shop online De Nigris le opzioni non mancano: si va dall'aceto di mele all’aceto di melograno e di cocco. Tutti proposti in versione bio, disponibile anche per l’aceto di vino. Da infilare nel carrello anche la glassa all’aceto balsamico con ingredienti 100% naturali, senza conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti, da assaporare senza sensi di colpa.