Movimento terra e scavi, demolizioni e opere di urbanizzazione, a chi rivolgersi in ambito regionale?

Nell'ambito dei lavori edili e non solo, il movimento terra consiste nel preparare un terreno per ospitare un'infrastruttura, in modo che sia stabile, senza alcun rischio di assestamento, scivolamento o crollo del terreno. È il caso delle fondamenta di un edificio, dello sviluppo di una piscina o di un giardino e così via. Prima di iniziare degli Scavi movimento terra, è necessaria un'ispezione della stabilità e dell'equilibrio del terreno. È ovvio che i lavori non possono iniziare se ci sono tubi interrati nel sito. Devono quindi essere rimossi.

Lo stesso vale per una vecchia infrastruttura in loco e per gli alberi che possono ingombrare lo spazio di lavoro. Lo scavo pertanto, costituisce la fase preliminare dei lavori di costruzione durante i quali il terreno viene preparato utilizzando strumenti specifici per ospitare il sito. A seconda della natura del lavoro, vari tipi di servizi saranno adattati alle vostre esigenze. Per ogni intervento di escavazione è meglio contattare sempre aziende di movimento terra e di trasporto come Rattalino Scavi.

L'impresa è specializzata in movimento terra, demolizioni, opere speciali, acquedotti e fognature, opere di urbanizzazione, ritiro e recupero rifiuti edili e molto altro ancora. Da oltre 45 anni l'azienda Rattalino Scavi è sinonimo di affidabilità e professionalità. Se dovete iniziare delle opere di scavo a Torino o in Regione la Rattalino Scavi fa sicuramente al caso vostro.