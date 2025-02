Lutto a Borgo San Dalmazzo per l'ultracentenaria Rosa Viggiano, vedova Amatruda

Lutto a Borgo San Dalmazzo per la centenaria Rosa Viggiano, vedova Amatruda, detta Rituccella. Era nata a Tramonti, in provincia di Salerno, per poi trasferirsi a Cuneo nel 1985. Ultima di otto figli, ha dedicato tutta la vita ad accudire la famiglia.

Aveva compiuto lo scorso 14 febbraio 101 anni. Per i suoi 100 anni, lo scorso anno, la famiglia le aveva organizzato una festa di compleanno riunendo tutte le generazioni. Un momento di commozione che la nostra testata aveva raccontato.

Era stata organizzata nella pizzeria Marechiaro di Borgo San Dalmazzo, gestita dalla figlia Anna con il genero Roberto, oggi chiusa per lutto. Proprio con loro viveva da 9 anni e con lucidità raccontava la sue esperienza della seconda guerra mondiale.



In quell'occasione a portare gli auguri dell'Amministrazione comunale erano state la sindaca Roberta Robbione e l'assessora Michela Galvagno.

Oggi a dare il triste annuncio della sua scomparsa sono i suoi cinque figli, dodici nipoti, sedici pronipoti e il cognato don Francesco.



Dal matrimonio con Mario Amatruda, celebrato nel 1951, nacquero Natalizia che vive in Abruzzo con Giuseppe, Alfonsina rimasta a Tramonti con Alfonso, Francesco (titolare del bar principe in via Vittorio Amedeo II a Cuneo), Maddalena (che gestiva il bar Dante a Cuneo e oggi la pizzeria Amatruda in via Bonelli) con Domenico e Anna (pizzeria Marechiaro a Borgo) con Roberto.

I funerali, provenienti dall'abitazione, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo a Borgo giovedì 27 febbraio alle 10. Il Rosario verrà recitato nella stessa parrocchia mercoledì 26 febbraio alle 19.