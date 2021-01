Cuneo, Marco Vernetti sostituisce Guido Lerda come assessore: "Passaggio previsto, giusto che un giovane di buone potenzialità faccia esperienza"

In questi giorni, a livello di politica nazionale, di "rimpasto" si parla e si è parlato parecchio. Ma quello che è stato ufficializzato nella mattinata di oggi (giovedì 21 gennaio) nella riunione della Giunta del Comune di Cuneo - e che ha visto Guido Lerda rassegnare le dimissioni da assessore per lasciare spazio al consigliere Marco Vernetti - , però, si configura più come un semplice avvicendamento.

"L'avvicendamento era stato previsto sin dall'inizio del mandato, e oggi è stato ufficializzato - ha sottolineato il sindaco Federico Borgna - . Ringrazio Guido Lerda, che si è dimostrato un amico ma soprattutto un solido, disponibile e competente collaboratore in una partita, quella sull'acqua pubblica, davvero complessa. E' giusto però che una giovane figura con ottime potenzialità come quella del consigliere Vernetti possa fare dell'esperienza nel ruolo di assessore".

Lerda è stato richiesto dallo stesso sindaco di continuare a seguire la tematica dell'acqua pubblica nelle vesti - ancora non del tutto definite - di consulente: "Vedremo come e in che forma - assicura Lerda - , ma ho dato la mia disponibilità; questa partita, che avremmo voluto concludere nella prima metà del mandato ma che invece è ancora ben lontana dall'essere conclusa, è complessa e importante".

Vernetti entrerà in carica domattina, quando s'incontrerà con il sindaco per la firma del protocollo: fino ad allora, per rispetto del ruolo di assessore, non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni in merito.