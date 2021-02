Avvocato Privato Milano.

L’Avvocato Milano si occupa prevalentemente di Diritto amministrativo, Diritto Civile e di Diritto del lavoro, materie nella quale ha maturato una significativa esperienza.

Nello Studio Legale di Milano evidenziamo la particolare competenza maturata nel campo degli appalti pubblici, edilizia Avvocato Milano ed urbanistica, pubblico impiego, diritto di famiglia e diritto condominiale Da anni operiamo con diligenza e competenza ed il nostro lavoro inizia ascoltando attentamente al fine di comprendere le reali necessità dell’assistito e le peculiarità del caso trattato. Siamo professionisti ed offriamo un servizio di altissimo livello per qualsiasi necessità del singolo caso trattato.

Lo Studio Legale svolge attività di Assistenza Legale sia nei confronti di persone che si ritengano vittime di reati e che siano interessate a sporgere querela nei termini previsti dalla legge, sia nei confronti di soggetti coinvolti in indagini penali o imputati in tale tipologia di processi e che necessitino di vedersi garantito il proprio diritto di difesa Lo Studio Legale Lombardo vanta nella sua struttura diversi Professionisti di fiducia, ciascuno con competenza verticale in una determinata materia allo scopo di soddisfare ogni specifica esigenza con competenza e professionalità Lo Studio Legale Lombardo vanta una lunga esperienza in materia di diritto bancario e finanziario operando da molti anni in questo specifico settore.

Studio Avvocato Milano

Lo studio Avvocato Milano mette a disposizione del cliente un team di avvocati esperti ed altamente specializzati in grado di fornire una consulenza qualificata e un’assistenza personalizzata sia nella fase stragiudiziale che nella eventuale successiva fase giudiziale Perché affidarsi alla consulenza legale bancaria dello studio lombardo attraverso un team di professionisti e di consulenti interni, lo Studio offre assistenza dal primo incontro fino al momento della restituzione di somme indebitamente sottratte da Istituti di Credito.

Lo Studio Legale Lombardo consente al cliente Di fissare un incontro in Studio con un avvocato esperto in diritto bancario Il primo passo è concordare un appuntamento con il professionista prescelto, al quale si potrà esporre la problematica di proprio interesse.

Nel corso dell’incontro verrà individuata la documentazione contabile che sarà oggetto di un’accurata disamina da parte dell’avvocato, al fine di individuare la strategia più idonea a tutela degli interessi del cliente di usufruire di una pre analisi gratuita su mutui, conti correnti e leasing, effettuata da consulenti interni dello Studio, grazie alla quale potrà essere rilevata la presenza di eventuali irregolarità nella gestione del rapporto bancario e quantificato il credito vantato dal cliente verso una banca o una finanziaria

Esperienza di Avvocato Milano

I punti di forza dello Studio Legale Avvocato Milano sono l’esperienza maturata nel tempo e la consapevolezza che in molti casi l’ausilio legale non è sufficiente alla risoluzione del problema, ma è necessario effettuare una pre-analisi, al fine di evitare azioni prive di fondamento o comunque di risibile apprezzamento economico.

Per tale ragione, nelle controversie inerenti problematiche bancarie strettamente tecniche che richiedono il calcolo di oneri ed interessi illegittimamente applicati (a causa di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto, usura, perdite derivanti da operazioni su strumenti finanziari) ai contratti bancari e alle diverse forme di finanziamento (come a titolo esplicativo: conto corrente, apertura di credito, mutui a tasso fisso o variabile, con ammortamento c.d. “alla francese”), uniamo alla assistenza legale anche il supporto tecnico attraverso una perizia econometrica che diviene lo strumento indispensabile per il buon esito del procedimento.