Noleggio Auto e Furgoni Milano

Il noleggio è una tipologia di locazione utilizzata principalmente da Noleggio Auto Milano per l'utilizzo di mezzi di trasporto da parte di imprese, come formula alternativa all'acquisto.

Può essere utilizzato anche per apparecchiature da ufficio, macchinari, o altri beni strumentali. Noleggio Auto si differenzia dal leasing principalmente perché il noleggio non è un'operazione finanziaria e pertanto non è soggetto alle normative, piuttosto stringenti, in materia e può essere proposto anche da personale non appartenente ad un particolare albo professionale. Inoltre la sottoscrizione di un contratto di noleggio non comporta alcuna segnalazione in Centrale Risch i ed in Banca d'Italia, caratteristica che di fatto rende il noleggio molto diverso dal leasing e spesso estremamente interessante per gli imprenditori. Si caratterizza per il periodo di noleggio, in genere compreso fra uno e cinque anni. Può sembrare strano ma noleggiare un’auto per turismo è senz’altro affascinante e…divertente.

Basta pensare ad un gruppo di ragazzi che possono dividere la spesa e contemporaneamente visitare le bellezze del posto in cui ci si è recati. L'auto a noleggio rappresenta la soluzione di trasporto più indicata per visitare tutte le bellezze del territorio. Se dove vi trovate è ricco di reperti turistici da vedere allora il noleggio rappresenta la soluzione migliore.

Noleggio Auto di lusso Milano

I vantaggi della formula di noleggio da Noleggio Auto Milano sono principalmente di carattere economico in quanto Noleggio Auto solitamente è in grado di acquistare veicoli e servizi a condizioni nettamente migliori rispetto al privato e pertanto ottiene un risparmio tale da poter proporre al proprio cliente vantaggi considerevoli. Operativo in quanto Noleggio Auto si preoccupa di tutte le incombenze legate alla gestione del veicolo lasciando il cliente libero di concentrare i suoi impegni, economici ed operativi, sul suo core business. Amministrativo in quanto il cliente riceve una sola fattura riepilogativa che comprende già tutte le voci di spesa ed indica il canone totale suddiviso fra costi operativi e servizi questo per ottemperare ad diversità erariale. Fiscale poiché il noleggio non è un'operazione finanziaria pertanto non comporta alcuna segnalazione. Esistono tuttavia delle limitazioni e caratteristiche specifiche che necessitano di essere approfondite con il noleggiatore, alcune di queste sono riportate nel cosiddetto documento che regola il rapporto fra cliente e noleggiatore. Per un confronto fra noleggio e proprietà occorre considerare diverse voci di spesa e variabili.

Prenotazione Noleggio Auto Milano

Per effettuare la prenotazione dell’auto è sufficiente da Noleggio Auto Milano una carta di credito o di debito. Quando sarete sul posto e andrete a ritirare l’auto sarà invece necessario avere con sè: copia della prenotazione che dimostri che avete pagato l’affitto da Noleggio Auto con una carta di credito (es. Mastercard, Visa, American Express ma non di debito, non sono accettate) intestata al conducente con plafond sufficiente a coprire il deposito cauzionale una patente valida da almeno 12 mesi un documento di identità valido per il paese in cui noleggiate, quindi passaporto o carta di identità a seconda dei casi. alcune compagnie, seppur sia raro, possono richiedere anche ulteriore documentazione, perciò ricordate di consultare sempre i termini durante la fase di prenotazione.