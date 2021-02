A 104 anni Rosalia Benzo, originaria di Perlo, riceve il vaccino nella rsa di Pontedassio

Si chiama Rosalia Benzo, originaria di Perlo, piccolo paesino in provincia di Cuneo, la più anziana a ricevere il vaccino nella rsa di Pontedassio, in provincia di Imperia.

A 104 anni, la donna, come tutti gli ospiti della struttura, ha ricevuto lo scorso martedì la seconda dose del vaccino Pfizer.

Il ritardo nella consegna delle dosi non ha fortunatamente fermato la campagna vaccinale avviata in Liguria lo scorso 27 dicembre con le prime dosi somministrate al San Martino di Genova, e in provincia di Imperia alcuni giorni dopo.





Le 'Opere Pie Agnesi' di Pontedassio sono state un triste simbolo durante la prima ondata, colpita da diversi decessi tra gli ospiti. Per questo è importante che la struttura, oggi covid free, abbia completato la campagna vaccinale, per proteggere i propri anziani come Rosalia.

"La nonna che arriva da Perlo, - commenta Giuseppe Venuto, consigliere della rsa - è felicissima, si trova benissimo, ha fatto tutto quello che doveva fare, non ha subito traumi, nè reazioni allergiche al vaccino. È considerata la nonna di tutti, siamo felici di andare avanti accogliendo tutte queste persone bisognose di cure".

Per quanto riguarda il personale, al momento il 40 per cento ha effettuato il vaccino. "Chi non ha fatto la prima comincerà con la seconda tornata. - ha spiegato il presidente della struttura, don Matteo Boschetti - Nel frattempo vengono monitorati ogni quindici giorni tutti i dipendenti, compreso io che vengo a celebrare la messa settimanalmente, in modo da monitorare e evitare che possa scoppiare un focolaio”.