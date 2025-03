Fossano, disordini avvenuti la sera della prima apertura: bar sospeso per 15 giorni

Sospensione immediata della licenza di somministrazione di bevande e alimenti per il “BAR Dèjà Vu” a Fossano in corso Emanuele Filiberto nr. 3-5.

La notifica con il provvedimento del questore oggi pomeriggio, mercoledì 5 marzo, da parte del personale della Divisione Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Cuneo, unitamente ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Fossano.

Disposta la chiusura del locale, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., sulla base di gravi disordini avvenuti nella serata della prima apertura, dopo il subentro del nuovo gestore. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio quando a supporto dei Carabinieri di Fossano sono intervenuti altri equipaggi della Radiomobile dei Carabinieri di Mondovì e di Cuneo, nonché una unità medica del 118.

In particolare era stata segnalata una cruenta lite iniziata all’interno del locale, proseguita, successivamente, all'esterno, coinvolgendo oltre 10 persone che si lanciavano oggetti contundenti.

Inoltre, nel corso dei successivi controlli effettuati agli avventori del locale, nei giorni seguenti all’episodio segnalato, è stata accertata la frequentazione abituale di soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia per reati contro la persona e/o il patrimonio.

Considerato, quindi, il complesso delle circostanze riscontrate, al fine di evitare la reiterazione di tali condotte, che hanno determinato allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica, non solo dei residenti, ma anche delle persone che fruiscono della limitrofa stazione ferroviaria, il questore della provincia di Cuneo, tenuto conto del prevalente interesse di tutela della sicurezza pubblica alla convivenza rispettosa delle norme vigenti, ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., che ha natura cautelare e non sanzionatoria, disponendo l’immediata chiusura per 15 giorni.