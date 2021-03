In Val Po al via un laboratorio online di lingua occitana per bambini e famiglie

L’Unione montana dei Comuni del Monviso, nell’ambito del progetto “Monvisol d’Oc 2008”, e in collaborazione con la Chambra d’oc, propone un laboratorio sulla lingua occitana in 20 incontri online con giochi musicali, tenuto da Luca Pellegrino.

L’iniziativa è rivolta ai bambini che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia, alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni, ma, spiegano gli organizzatori, “può essere interessante e divertente anche per gli adulti”.

Gli incontri rientrano nel solco della legge 482/99, con le “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, e sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma di interventi previsti dalla legge è coordinato dalla Regione Piemonte.

Gli incontri si terranno il lunedì, dalle 11 alle 12.30 per le scuole e dalle 17.30 alle 19 per le famiglie. Si parte l’8 marzo 2021, per 10 settimane.

I riferimenti dell’attività proposta si possono consultare al link www.chambradoc.it/Laboratorio-online-di-lingua-occitana-Chantar-Juar-e-Dancar.page

Il laboratorio è gratuito. Gli incontri si svolgeranno online: per parteciparvi basterà collegarsi alla diretta tramite il link che verrà pubblicato di volta in volta sulla pagina web dedicata all’iniziativa.

Le lezioni in diretta riprendono ed integrano il manuale “Chantar, juar e dançar: l’apprendimento della lingua occitana nella scuola dell’infanzia e primaria, attraverso esperienze ludiche” disponibile sul sito della Chambra d’òc al link www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar.page

Ogni singola lezione sarà strutturata in diverse parti: il saluto; la lettura o il racconto di una storia (in lingua occitana) che introdurrà nell’argomento principale; una parte legata agli aspetti culturali, dalla musica alle tradizioni, al territorio, con l’esecuzione e la spiegazione di un brano musicale, canto o danza; per poi passare alla parte più legata al testo “Chantar, juar e dançar” dedicato all’apprendimento della lingua occitana attraverso giochi, canzoni, ed esercizi divertenti.

Gli incontri prevedono il coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’ascolto, la ripetizione e l’interazione con semplici giochi online; al termine della lezione, vi sarà la possibilità di fare domande o di richiedere l’approfondimento di argomenti di maggior interesse.