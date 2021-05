Caritas Saluzzo: un corso per coltivare la cittadinanza planetaria

Caritas Diocesana di Saluzzo propone un corso di aggiornamento per gli insegnanti su temi legati all’educazione di una cittadinanza planetaria, trasversali ad ogni disciplina, nella convinzione che nel panorama attuale sia urgente educare le nuove generazioni ad un maggior senso civico e ad assumere consapevolezza della responsabilità individuale delle proprie scelte.

Gli incontri si terranno tramite videoconferenze, per cui coloro che parteciperanno sono pregati di inviare la propria adesione al seguente indirizzo mail per ricevere il link per l'invito alla conferenza: info@caritassaluzzo.it

1° Incontro: venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 18.30 Focus Migranti (i principali contesti di migrazione, profilazione del bracciantato agricolo straniero nel Saluzzese; elementi di diritto del lavoro e cittadinanza/consumo consapevole da introdurre nei programmi di educazione civica rispetto al contesto locale). Interviene Virginia Sabbatini, coordinatrice dell’equipe Saluzzo Migrante.

2° Incontro: giovedì 20 maggio dalle ore 17 alle ore 18.30 Presentazione della Caritas di Saluzzo, dei suoi servizi e delle proposte di volontariato per giovani e adulti. Intervengono Carlo Rubiolo (direttore della Caritas Diocesana) e Cetta Berardo (conuselor volontaria Centro d’Ascolto).

3° Incontro: lunedì 24 maggio dalle 17 alle 18.30 Focus su L’economia di Francesco (ecologia, sostenibilità, stili di vita e di consumo, riciclo e riutilizzo, tutela del Creato e di come i servizi Caritas intervengono su questi temi; dati, fatti e proposte concrete da inserire nei programmi di educazione civica rispetto al contesto locale). Relatore in via di definizione.

4° Incontro: mercoledì 26 maggio dalle ore 17 alle ore 18.30 Focus Abitare (presentazione dei dati di contesto sul disagio abitativo, focus sui senza dimora, le strutture Caritas di accoglienza; elementi di diritto costituzionale e di educazione civica da inserire attorno al tema del diritto alla casa). Relatore in via di definizione.

Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento.