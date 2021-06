Andrea Borri nominato delegato provinciale di Fondazione Sorella Natura

Nasce a Cuneo la delegazione provinciale della Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato, Ente di protezione ambientale riconosciuto dallo Stato, ed il coordinamento è affidato al Dott. Andrea Borri, Presidente dell’associazione culturale CUADRI e Coordinatore dell’associazione culturale Territori.



La Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato, nata in Assisi come associazione nel 1991 trasformandosi poi in Fondazione, opera in Italia e nel mondo per la tutela, la cultura e l’educazione ambientale traendo ispirazione dagli insegnamenti di San Francesco e dell’Enciclica “Laudato Si’”.



La Fondazione è impegnata nella diffusione della Saggia Ecologia con varie attività fra le quali il Progetto Ambientiamoci a Scuola; le Giornate APE-Ambiente Pace Ecologia-; la costituzione di gruppi territoriali di Guardie Ambientali Volontarie Custodi del Creato; storia, finalità, obiettivi e attività della Fondazione sono consultabili sul sito www.sorellanatura.org



La Fondazione annovera esponenti di spicco della vita religiosa, culturale, sociale, politica, economica e scientifica. Tra i tanti, affiancano il Presidente e fondatore Prof. Roberto Leoni, il Generale Francesco Benedetto e i soci benemeriti S. Em. Cardinale Pietro Parolin, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Prof. Romano Prodi, il Dott. Ferruccio de Bortoli e la Dott.ssa Anna Maria Tarantola.







La Fondazione si avvale altresì di un Comitato Scientifico di cui fanno parte eminenti personalità del mondo accademico e della ricerca: scopo di tale comitato è quello di fornire solide basi scientifiche delle attività progettuali in campo ambientale con approccio multidisciplinare. Presidente del Comitato Scientifico è il Prof. Franco Cotana, Ordinario di Fisica Tecnica Industriale dell’Università di Perugia e membro del Comitato di esperti per il supporto al G20 Ambiente, nell’anno di presidenza italiana.



Del Comitato Scientifico fanno parte, tra i tanti, anche il Presidente Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ed il Prof. Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia economica all’Università degli Studi di Milano.



Nell’iniziare il suo lavoro di delegato provinciale, Andrea Borri esprime il seguente proposito: “Lavorerò sul territorio per la diffusione di una corretta cultura ambientale che muova dal Cantico delle Creature all’Agenda ONU 2030, dagli insegnamenti di Papa Francesco nell’enciclica Laudato SI’ alle Conferenze ONU sui cambiamenti climatici. In un momento in cui la tutela del Creato è divenuta una priorità internazionale è importante rendersi parte attiva per la trasmissione di conoscenze fondate su etica, scienza e tecnologia e che possono sfociare in comportamenti corretti verso l’ambiente e svilupparsi come conoscenza, amore, custodia e valorizzazione”.