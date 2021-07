Gancia, bimbo travolto dal grano: "Dolore e sgomento, è un lutto che colpisce tutta la nostra provincia"

Esprimo il mio dolore, il mio sgomento e le mie più sentite condoglianze alla famiglia per la tragedia del piccolo Samuele, morto ieri sera a 10 anni a Sommariva Bosco (Cuneo), nell'azienda agricola di famiglia.



La nostra terra è da sempre agricola, qui ogni famiglia da generazioni lavora nei campi, per cui questo lutto tocca ogni cuneese, tocca ognuno di noi.



Una preghiera per Samuele, per i suoi cari.



Lo afferma l’On. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega