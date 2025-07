L'Amministrazione braidese saluta il preside Fraire dopo 21 anni di dedizione

L’Amministrazione saluta uno storico preside braidese. Nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, la Giunta comunale ha ricevuto il preside della scuola media salesiana Teresio Fraire che, dopo 21 anni di presidenza e con l’avvicinarsi del suo 79° anno di età, ha annunciato il proprio ritiro dall’incarico.

Ad accompagnare Fraire il suo successore alla guida della media salesiana, la prof. Lorenza Fissore, che da tempo rivestiva il ruolo di vicepreside.

“Ringraziamo il preside Fraire per quanto fatto in questi anni per la scuola salesiana e per la città intera”, il commento del sindaco Gianni Fogliato, che aggiunge: “Raramente ho incontrato persone con una simile passione verso il proprio ruolo e il mondo della scuola”.

“Contestualmente - conclude il Primo cittadino - facciamo gli auguri alla prof. Fissore per la nuova responsabilità, che saprà portare avanti in modo ottimale”.