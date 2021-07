Al Rotary Cuneo arriva la prima presidenza femminile: scatta l'anno di Manuela Vico

Venerdì 2 luglio è una data simbolo per il Rotary di Cuneo: per la prima volta il presidente è donna. Manuela Vico (la prof Vicò) guiderà per il prossimo anno il sodalizio cuneese. Nell'alternarsi tipico delle presidenze è la prima volta per il Rotary di Cuneo di una donna al vertice.

Manuela Vico socia rotariana dai primi anni del 2000 diventa la prima donna presidente.

La prof. Vico (meglio pronunciarla con un accento francese sulla o) è volto noto in città e nel cuneese, da sempre impegnata per la divulgazione della lingua francese, anima dell'Alliance Francese in provincia.

Durante la serata presso la Ruota di Pianfei il Rotary Cuneo ha formalizzato i nuovi incarichi sociali a fianco del nuovo presidente.